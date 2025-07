La Siria e l'Arabia Saudita hanno inaugurato giovedì a Damasco il loro primo forum congiunto sugli investimenti, durante il quale si prevede la firma di decine di accordi per un valore complessivo di 6,4 miliardi di dollari, con l'obiettivo di rafforzare i legami economici tra i due Paesi.

Il forum, tenutosi presso il palazzo presidenziale di Damasco, è stato inaugurato alla presenza del presidente siriano Ahmed al Sharaa e di una delegazione saudita di alto livello guidata dal ministro degli Investimenti Khalid Al-Falih.

Durante l'evento, Al-Falih ha annunciato che le due parti firmeranno 47 accordi e memorandum d'intesa per un valore di 24 miliardi di riyal sauditi (circa 6,4 miliardi di dollari).

Gli accordi coprono una vasta gamma di settori, tra cui industria, energia, costruzioni e cybersicurezza.

Al-Falih ha inoltre aggiunto che un importante accordo sarà firmato dalla compagnia saudita “Bayt Al-Ibaa” per lo sviluppo di un progetto commerciale di rilievo nella città di Homs. Ha sottolineato che i ricavi del progetto saranno destinati a sostenere le comunità siriane.

In un annuncio chiave, il ministro ha dichiarato che saranno firmati accordi sulla cybersicurezza per un valore di 4 miliardi di riyal (1,66 miliardi di dollari) come parte dell'agenda del forum.

L'agenzia di stampa statale siriana SANA ha citato il Ministro dell'Informazione Hamza Al-Mustafa, il quale ha affermato che gli accordi contribuiranno a creare 50.000 opportunità di lavoro nelle 14 province della Siria.

“Questi accordi riguardano ogni regione e ogni settore. Non sono limitati a una sola parte del Paese,” ha dichiarato durante una conferenza stampa tenutasi mercoledì, alla vigilia del forum.

Il forum rappresenta una pietra miliare nelle relazioni tra Damasco e Riyad, che sono gradualmente migliorate a seguito del cambiamento politico in Siria. Dalla caduta del regime di Bashar al Assad alla fine del 2024, la nuova amministrazione siriana ha avviato riforme economiche e politiche e intensificato gli sforzi per costruire partenariati con attori regionali e internazionali.

Assad, leader della Siria per quasi 25 anni, è fuggito in Russia nel dicembre dello stesso anno, ponendo fine al regime del Partito Baath, al potere dal 1963. Una nuova amministrazione transitoria guidata da Sharaa è stata formata nel gennaio successivo.