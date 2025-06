Domenica, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sollevato la questione di un possibile cambio di regime in Iran, a seguito degli attacchi statunitensi contro siti nucleari chiave avvenuti nel fine settimana. Al contempo, alti funzionari della sua amministrazione hanno avvertito Teheran di non intraprendere azioni di ritorsione.

“Non è politicamente corretto usare il termine ‘Cambio di Regime’, ma se l’attuale regime iraniano non è in grado di RENDERE L’IRAN GRANDE DI NUOVO, perché non dovrebbe esserci un cambio di regime??? MIGA!!!” ha scritto Trump sulla sua piattaforma social.

Il post di Trump è arrivato dopo che funzionari della sua amministrazione, tra cui il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario alla Difesa Pete Hegseth, hanno sottolineato che non stavano lavorando per rovesciare il governo iraniano.

“Questa missione non è stata e non è mai stata finalizzata a un cambio di regime,” ha dichiarato Hegseth ai giornalisti al Pentagono, definendo l’operazione “un’operazione di precisione” mirata al programma nucleare iraniano.

‘Operazione Midnight Hammer’

In un’intervista al programma “Meet the Press with Kristen Welker” della NBC, Vance ha dichiarato: “La nostra posizione è stata molto chiara: Non vogliamo un cambio di regime.”

“Non vogliamo prolungare o espandere ulteriormente questa situazione. Vogliamo porre fine al loro programma nucleare e poi discutere con gli iraniani una soluzione a lungo termine,” ha aggiunto Vance, sottolineando che gli Stati Uniti “non hanno alcun interesse a schierare truppe sul terreno.”

L’‘Operazione Midnight Hammer’ era nota solo a un ristretto numero di persone a Washington e presso il quartier generale delle operazioni militari statunitensi per il Medio Oriente a Tampa, in Florida.

Con un’operazione di depistaggio, sette bombardieri B-2 hanno volato per 18 ore dagli Stati Uniti all’Iran per sganciare 14 bombe anti-bunker, ha riferito ai giornalisti il generale Dan Caine, presidente del Joint Chiefs of Staff.

In totale, gli Stati Uniti hanno lanciato 75 munizioni guidate di precisione, inclusi più di due dozzine di missili Tomahawk, e hanno impiegato oltre 125 velivoli militari nell’operazione contro tre siti nucleari, ha dichiarato Caine.

L’operazione spinge il Medio Oriente sull’orlo di una nuova grande conflittualità in una regione già in fiamme da oltre 20 mesi, con guerre a Gaza e in Libano, e un dittatore rovesciato in Siria.