Hulk Hogan, l'icona baffuta e con bandana del mondo del wrestling professionistico, è morto all'età di 71 anni, secondo quanto riferito dalla polizia della Florida e dalla World Wrestling Entertainment (WWE).

A Clearwater, in Florida, le autorità hanno risposto giovedì mattina a una chiamata per un arresto cardiaco. Hogan è stato dichiarato morto in ospedale, ha affermato la polizia in una dichiarazione su Facebook.

Hogan, il cui vero nome era Terry Bollea, è stato forse la più grande star nella lunga storia della WWE. È stato il protagonista principale della prima WrestleMania nel 1985 ed è rimasto una figura centrale per anni, affrontando avversari come Andre the Giant, Randy Savage, The Rock e persino il presidente della compagnia Vince McMahon.

Ha vinto almeno sei campionati WWE ed è stato inserito nella WWE Hall of Fame nel 2005.

Hogan era anche una celebrità al di fuori del mondo del wrestling, apparendo in numerosi film e programmi televisivi, incluso un reality show sulla sua vita trasmesso su VH1, “Hogan Knows Best.”

La WWE ha pubblicato un messaggio su X esprimendo il proprio cordoglio per la scomparsa del membro della Hall of Fame.

“Una delle figure più riconoscibili della cultura pop, Hogan ha aiutato la WWE a raggiungere il riconoscimento globale negli anni '80. La WWE porge le sue condoglianze alla famiglia, agli amici e ai fan di Hogan,” si legge nella nota.