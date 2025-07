L'India ha conquistato per la prima volta il primo posto come principale esportatore di smartphone verso gli Stati Uniti, secondo un nuovo report della società di ricerca di mercato Canalys.

Questo cambiamento rappresenta un'importante riorganizzazione nella produzione tecnologica globale, guidata in gran parte dagli sforzi di Apple per diversificare la propria catena di approvvigionamento, riducendo la dipendenza dalla Cina.

Nel secondo trimestre del 2025, gli smartphone assemblati in India hanno rappresentato il 44% delle importazioni statunitensi, più del triplo rispetto al 13% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Questo aumento segna un incredibile incremento del 240% anno su anno nel volume delle esportazioni di smartphone dall'India. Al contrario, la quota della Cina nelle importazioni statunitensi è crollata al 25%, un netto calo rispetto al 61% dell'anno precedente.

Anche il Vietnam ha superato la Cina, conquistando il 30% del mercato statunitense. Questo rimescolamento è attribuito principalmente alla transizione accelerata di Apple nella produzione di iPhone in India, nell'ambito della strategia "China Plus One", volta a ridurre la dipendenza dalla Cina in un contesto commerciale sempre più instabile.

"Apple ha aumentato la sua capacità produttiva in India negli ultimi anni... e ha deciso di dedicare la maggior parte della sua capacità di esportazione in India per rifornire il mercato statunitense fino ad ora nel 2025," ha dichiarato Sanyam Chaurasia, analista principale di Canalys.

Sebbene Apple continui a fare affidamento sui suoi stabilimenti cinesi di lunga data, in particolare per i componenti dei modelli Pro di fascia alta, l'azienda ha intensificato le operazioni di assemblaggio in India, dove ora viene prodotto l'iPhone 16. Il CEO Tim Cook ha recentemente confermato questo cambiamento, affermando che si aspetta che la maggior parte degli iPhone venduti negli Stati Uniti quest'anno sarà prodotta in India.

Apple non è sola in questa transizione. Anche altri produttori di smartphone, tra cui Samsung e Motorola, stanno aumentando la produzione destinata agli Stati Uniti in India. Tuttavia, il loro passaggio è stato più lento e su scala molto più ridotta. Questo sforzo di rilocalizzazione risponde alle crescenti minacce di dazi da parte di Washington.

Sebbene alcuni prodotti Apple siano stati temporaneamente esentati dai vasti "dazi reciproci" imposti dall'ex presidente Donald Trump, Cook è stato avvertito a maggio che un dazio del 25% potrebbe ancora essere applicato ai dispositivi prodotti al di fuori degli Stati Uniti, inclusa l'India.

Gli analisti commerciali hanno avvertito che trasferire la produzione completa degli iPhone negli Stati Uniti potrebbe far aumentare significativamente i prezzi.