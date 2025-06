Gli Stati Uniti manterranno i dazi sulla Cina mentre Trump dichiara l'accordo commerciale "concluso"

Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, afferma che i dazi esistenti sui beni cinesi rimarranno in vigore mentre i colloqui commerciali si concludono a Londra. Trump dichiara che è stato raggiunto un accordo in attesa dell'approvazione finale, definendolo una "VITTORIA" per entrambe le parti.