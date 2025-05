Dopo l'attacco del 7 ottobre, i leader occidentali, dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden al primo ministro britannico Rishi Sunak e al presidente francese Emmanuel Macron, hanno prontamente condannato Hamas, paragonandolo a volte all'organizzazione terroristica Daesh.

Ma negli anni '40, molto prima che gruppi di resistenza palestinesi come Hamas prendessero le armi contro l'occupazione israeliana, un gran numero di milizie ebraiche bombardava e uccideva funzionari britannici e arabi palestinesi.

I gruppi ebraici, dall'Haganah all'Irgun e alla Banda Stern (Lehi), usarono attivamente il terrorismo contro il mandato britannico sulla Palestina e per seminare paura tra i cittadini arabi.

L'esperto militare americano John Lois Peeke scrive che il terrorismo sionista è alla base dell'idea di Israele. “Il terrorismo ebraico contro gli inglesi e gli arabi ha contribuito in modo determinante all'espulsione degli inglesi dalla Palestina, all'abbandono del mandato della Società delle Nazioni e alla creazione dello Stato ebraico di Israele”, scrive Peeke nel suo libro Jewish-Zionist Terrorism and the Establishment of Israel.

Negli anni '40, i gruppi terroristici sionisti attaccarono brutalmente non solo obiettivi militari ma anche civili.

Nell'ottobre 1945, gruppi clandestini ebraici presero contemporaneamente di mira le ferrovie coloniali, le raffinerie di petrolio e le navi della polizia in Palestina. Questo segnò l'inizio di un periodo di due anni di rivolta ebraica sia contro gli inglesi che contro i palestinesi.

Nel luglio 1946, l'Irgun fece esplodere l'Hotel King David a Gerusalemme, sede dell'amministrazione britannica, uccidendo 92 persone.

Peeke, “[Robert] Asprey, [Menachem] Begin e [Samuel] Katz affermano che Re David fu fatto saltare in aria per due motivi: Per vendicarsi dell'attacco britannico all'Agenzia Ebraica e per distruggere i documenti segreti che collegavano l'Agenzia Ebraica e [David] Ben Gurion al terrorismo dell'Haganah”.

L'Haganah, fondata da Theodor Herzl, il padre fondatore del sionismo, al Primo Congresso Sionista di Basilea, in Svizzera, nel 1897, era il braccio armato dell'Agenzia Ebraica per la Palestina, il braccio operativo dell'Organizzazione Sionista Mondiale.

Dopo il 1948, L'Agenzia Ebraica per la Palestina, che cambiò nome in Agenzia Ebraica per Israele, aveva l'obiettivo di incoraggiare, consentire e attuare l'immigrazione ebraica da altri Paesi verso Israele.

Ben Gurion fu presidente dell'Agenzia ebraica dal 1935 fino alla fondazione dello Stato di Israele nel 1948 e svolse un ruolo di primo piano nelle attività dell'Haganah. Gurion divenne in seguito il primo primo ministro di Israele.

Haganah, che significa forza di difesa, ispirò i leader sionisti a chiamare le loro forze armate Forze di Difesa Israeliane (IDF), in onore della fondazione di Israele.

Dalle attività clandestine degli anni '40, "il terrorismo ebraico si è evoluto in operazioni militari e nell'organizzazione terroristica Israel Defense Force", ha scritto Peeke.

La “pulizia etnica” sionista

Il 9 aprile 1948, i militanti dell'Irgun e del Lehi si sono macchiati del massacro di Deir Yassin, uccidendo almeno 107 palestinesi, tra cui donne e bambini. Deir Yassin era un piccolo villaggio palestinese, con una popolazione di circa 600 abitanti, situato nei pressi di Gerusalemme.

La brutalità del terrore dell'Irgun contro i palestinesi civili a Deir Yassin aveva lo scopo di scioccare e spaventare gli arabi palestinesi. Salah Khalaf, uno dei fondatori del movimento Fatah, in un'intervista rilasciata al giornalista francese Eric Rouleau nel 1979, disse che questo significava costringere i palestinesi a lasciare la loro terra.

L'organizzazione di resistenza palestinese Fatah è una delle principali fazioni dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), riconosciuta a livello internazionale, che governa la Cisgiordania occupata.

Nonostante Fatah sia ormai considerata un gruppo legale dalla comunità internazionale, negli anni '60 gli Stati Uniti e Israele, così come avevano condannato Hamas, lo definivano anch'esso come un'organizzazione terroristica. Nel 2006, Hamas aveva vinto le ultime elezioni in Palestina.

Halef, noto anche come Abu Iyad, nel suo libro Palestinien sans patrie, basato sulle interviste con Rouleau, racconta vividamente come l'Irgun abbia costretto la sua famiglia a lasciare la loro casa a Jaffa e a rifugiarsi a Gaza dopo il massacro di Deir Yassin.

Contrariamente ai resoconti ufficiali, Khalaf ha affermato che più di 250 palestinesi sono stati uccisi dai gruppi terroristici sionisti nell'attacco dell'aprile 1948 e che gli autori ebrei “hanno sventrato una trentina di donne incinte e hanno crivellato molti cadaveri con i manganelli”.

Secondo Khalaf, il massacro di Deir Yassin è stato uno degli eventi più importanti della campagna sionista di pulizia etnica contro i palestinesi, che da allora hanno continuato a subirne le conseguenze. Altri massacri sionisti in città palestinesi, come Saliha e Lydda, seguirono Deir Yassin e innescarono un esodo di massa dei palestinesi noto come Nakba.

Khalaf ha osservato che all'inizio del 1948, l'Haganah “continuò le sue attività in stretta collaborazione con organizzazioni separatiste come l'Irgun di Begin, lanciando un'offensiva regolare per eliminare gli insediamenti arabi sul territorio del sogno sionista di uno Stato ebraico”.

“Temendo massacri come quello di Deir Yassin e abbandonati al loro destino, centinaia di migliaia di palestinesi hanno deciso di lasciare il loro Paese in cerca di sicurezza”, ha dichiarato.

Quando i palestinesi hanno lasciato il loro Paese, hanno anche sperato di poter tornare presto a casa, confidando che gli Stati arabi si sarebbero ripresi la loro terra. Ma questo non è accaduto.

Gli immigrati ebrei provenienti dall'Europa e da altre parti del mondo furono insediati in Palestina dall'Agenzia Ebraica con l'aiuto di gruppi armati sionisti.

Questa sostituzione della popolazione palestinese è continuata fino ad oggi, con Israele che continua a costruire insediamenti illegali nei territori occupati della Cisgiordania.

L'Irgun, guidato per anni da Begin, è stato etichettato come gruppo terroristico dalle Nazioni Unite, dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna.

Tuttavia, nonostante la forte condanna, Begin fondò Herut, un partito politico israeliano di destra. Begin divenne il sesto primo ministro di Israele nel 1977. In seguito, Herut si è fuso con il partito Likud del primo ministro in carica Benjamin Netanyahu.

Abbandonare non è un'opzione.

Khalaf, vicepresidente e capo dell'intelligence dell'OLP e secondo leader più potente di Fatah dopo Yasser Arafat, il leader di sempre del gruppo di resistenza palestinese, ha detto che i palestinesi non dovranno mai lasciare la loro terra.

“Guardando indietro, penso che i miei concittadini abbiano commesso un errore nel fidarsi dei paesi arabi e nel lasciare campo libero ai colonialisti ebrei. Dovevano resistere a tutti i costi. I sionisti non sarebbero riusciti a distruggerli, fino all'ultimo uomo. Inoltre, per la maggior parte di noi, l'esilio era peggio della morte."

L'avvertimento di Khalaf potrebbe incombere sulla leadership di Hamas mentre la popolazione di Gaza viene sfollata in quella che viene vista come una seconda Nakba.

Documenti ufficiali israeliani trapelati mostrano che Tel Aviv sta pianificando un'altra espulsione di palestinesi da Gaza, simile alla Nakba.

Da più di un mese, l'esercito israeliano sta bombardando i territori palestinesi con attacchi aerei, razzi e artiglieria, uccidendo più di diecimila persone, tra cui donne e bambini, come già avvenuto a Deir Yassir e in altre zone negli anni Quaranta.