“Le serie di dazi entreranno in vigore il 1° agosto”, ha dichiarato Trump in lettere ufficiali pubblicate sulla sua piattaforma Truth Social. Il presidente ha citato il ruolo del Messico nel traffico di droga verso gli Stati Uniti e uno squilibrio commerciale con l'UE come motivazioni per la minaccia di nuovi dazi.

Entrambi i partner hanno reagito rapidamente condannando i nuovi dazi. L'UE ha avvertito che potrebbero interrompere le catene di approvvigionamento, pur insistendo sulla volontà di continuare i negoziati per raggiungere un accordo con gli Stati Uniti, mentre il Messico li ha definiti un "accordo ingiusto".

Dalla sua rielezione a gennaio, Trump ha introdotto una serie di dazi intermittenti su alleati e concorrenti, destabilizzando i mercati finanziari e alimentando timori di una recessione economica globale. Tuttavia, la sua amministrazione è sotto pressione per concludere accordi con i partner commerciali, dopo aver promesso una serie di intese.

Finora, i funzionari statunitensi hanno annunciato solo due accordi, con il Regno Unito e il Vietnam, oltre a una temporanea riduzione dei dazi reciproci con la Cina. I nuovi dazi per il Messico annunciati da Trump sarebbero superiori al 25% imposto sui beni messicani all'inizio dell'anno, sebbene i prodotti che rientrano nell'accordo USMCA siano esenti.

"Il Messico mi ha aiutato a garantire il confine, MA ciò che ha fatto non è sufficiente," ha scritto Trump in una lettera al presidente messicano Claudia Sheinbaum. "A partire dal 1° agosto 2025, imporremo al Messico un dazio del 30% sui prodotti inviati negli Stati Uniti."

Il governo messicano ha dichiarato di essere stato informato della nuova minaccia durante i colloqui negli Stati Uniti venerdì. "Abbiamo sottolineato al tavolo che si tratta di un accordo ingiusto e che non siamo d'accordo," hanno affermato i ministeri dell'economia e degli esteri messicani in una dichiarazione congiunta.

Anche il dazio per l'UE è significativamente più alto rispetto al 20% annunciato da Trump ad aprile, mentre i negoziati con il blocco continuano. "Imporre dazi del 30% sulle esportazioni dell'UE interromperebbe le catene di approvvigionamento transatlantiche essenziali, a scapito di imprese, consumatori e pazienti su entrambe le sponde dell'Atlantico," ha dichiarato la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen in risposta alla lettera di Trump.

"Rimaniamo pronti a continuare a lavorare per un accordo entro il 1° agosto. Allo stesso tempo, prenderemo tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dell'UE, inclusa l'adozione di contromisure proporzionate, se necessario," ha aggiunto.

Momento precario

L'UE, insieme a decine di altre economie, avrebbe dovuto vedere il livello dei dazi statunitensi aumentare dal 10% di base mercoledì, ma Trump ha posticipato la scadenza al 1° agosto. Dall'inizio della settimana, Trump ha inviato lettere a più di 20 paesi con aggiornamenti sui dazi, incluso un'imposta del 35% per il Canada. Un funzionario statunitense ha dichiarato sabato che l'esenzione USMCA dovrebbe rimanere sia per il Messico che per il Canada, anche se il presidente non ha ancora preso decisioni definitive.

Bruxelles ha dichiarato venerdì di essere pronta a concludere un accordo con Washington per evitare il ritorno dei dazi al 20%. L'UE ha preparato dazi di ritorsione sui beni statunitensi per un valore di circa 21 miliardi di euro dopo che Trump ha imposto dazi separati sulle importazioni di acciaio e alluminio all'inizio dell'anno, e questi sono sospesi fino al 14 luglio.

I funzionari europei non hanno preso alcuna iniziativa per estendere la sospensione, ma potrebbero farlo rapidamente se necessario. "Nonostante tutti i progressi verso un accordo, questa minaccia dimostra che l'UE si trova nello stesso campo di incertezza di quasi tutti gli altri paesi del mondo," ha affermato Josh Lipsky, presidente dell'economia internazionale presso l'Atlantic Council.

Ha detto all'AFP che il percorso futuro dipende ora da come risponderà l'UE, definendolo "uno dei momenti più precari della guerra commerciale finora."

La Germania sollecita una soluzione "pragmatica" ai colloqui sui dazi con gli Stati Uniti

Il ministro dell'economia tedesco sabato ha chiesto pragmatismo nei negoziati dell'Unione Europea sui dazi con gli Stati Uniti. Il presidente statunitense Donald Trump sabato ha avvertito che Messico e UE saranno colpiti da dazi del 30% a partire dal 1° agosto, aumentando la posta in gioco nei già tesi negoziati con due dei maggiori partner commerciali degli Stati Uniti.

"L'UE ora deve, nel tempo che rimane, negoziare in modo pragmatico una soluzione con gli Stati Uniti," ha dichiarato il ministro dell'economia tedesco Katherina Reiche in un comunicato. "Un risultato pragmatico di questi negoziati deve essere raggiunto rapidamente," ha aggiunto.

In precedenza, il principale organismo industriale tedesco aveva sollecitato una rapida risoluzione. "L'annuncio del presidente Trump è un campanello d'allarme per l'industria su entrambe le sponde dell'Atlantico," ha dichiarato la Federazione delle Industrie Tedesche (BDI) in un comunicato.

"Un conflitto commerciale tra due aree economiche così strettamente legate come l'UE e gli Stati Uniti danneggia la ripresa economica, la forza innovativa e, in ultima analisi, la fiducia nella cooperazione internazionale," ha avvertito Wolfgang Niedermark, un alto funzionario della BDI.

La federazione "esorta il governo tedesco, la Commissione Europea e l'amministrazione americana a trovare ora soluzioni molto rapidamente e ad evitare un'escalation."

Gli Stati Uniti sono il maggiore partner commerciale della Germania. Con i possibili dazi in arrivo, le esportazioni tedesche verso gli Stati Uniti sono diminuite del 7,7% a maggio, raggiungendo 12,1 miliardi di euro (14,2 miliardi di dollari), secondo i dati governativi pubblicati la scorsa settimana. Il calo ha portato le esportazioni tedesche verso gli Stati Uniti al livello più basso da marzo 2022.

Il Messico critica la minaccia di Trump di dazi del 30% come "accordo ingiusto"

Il Messico ha criticato sabato l'ultima minaccia del presidente statunitense Donald Trump di imporre dazi del 30%, definendola un "accordo ingiusto," secondo una dichiarazione del governo. Il Messico è stato informato dei nuovi dazi – che Trump ha detto entreranno in vigore entro il 1° agosto – durante i colloqui negli Stati Uniti venerdì.

"Abbiamo sottolineato al tavolo che si tratta di un accordo ingiusto e che non siamo d'accordo," hanno affermato i ministeri dell'economia e degli esteri messicani in una dichiarazione congiunta. Il Messico è già impegnato in negoziati per cercare un'alternativa ai dazi che protegga imprese e posti di lavoro su entrambi i lati del confine, hanno aggiunto i ministeri, affermando di sperare di evitare i dazi.

Il Messico è uno dei paesi più vulnerabili ai dazi del leader repubblicano, con l'80% delle sue esportazioni destinate agli Stati Uniti, il suo maggiore partner commerciale. Dalla sua rielezione alla Casa Bianca a gennaio, Trump ha rimproverato il Messico per non fare abbastanza, a suo dire, per prevenire la migrazione illegale e il traffico di droga attraverso il confine, utilizzando i dazi come ritorsione.

Il presidente francese esprime "forte disapprovazione" per i dazi del 30% degli Stati Uniti all'UE, chiede "contromisure"

Il presidente francese Emmanuel Macron sabato ha espresso "forte disapprovazione" per i dazi del 30% degli Stati Uniti all'UE e ha chiesto di accelerare la preparazione di "contromisure credibili."

"Insieme alla presidente della Commissione Europea, la Francia condivide la stessa fortissima disapprovazione per l'annuncio di dazi orizzontali del 30% sulle esportazioni dell'UE verso gli Stati Uniti a partire dal 1° agosto," ha scritto Macron su X.

Ha ribadito la necessità per la Commissione di "affermare" la "determinazione" del blocco a difendere "risolutamente" gli interessi europei. "In particolare, ciò implica accelerare la preparazione di contromisure credibili, mobilitando tutti gli strumenti a disposizione, inclusi quelli anti-coercizione, se non si raggiunge un accordo entro il 1° agosto," ha osservato Macron.

Ha inoltre espresso il "pieno supporto" della Francia ai negoziati che "si intensificheranno" per raggiungere un accordo reciprocamente accettabile entro il 1° agosto, "riflettendo il rispetto che partner commerciali come l'Unione Europea e gli Stati Uniti devono reciprocamente, con i loro interessi condivisi e catene del valore integrate."