Israele si aspetta che gli Stati Uniti si uniscano ai suoi attacchi senza precedenti contro l'Iran, secondo quanto riportato dai media israeliani.

Un alto funzionario israeliano anonimo ha dichiarato che le valutazioni a Tel Aviv indicano che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dovrebbe approvare il coinvolgimento delle forze americane negli attacchi contro l'Iran, secondo quanto riferito dall'emittente pubblica israeliana KAN.

“Trump vorrebbe essere ricordato come parte di questo processo, non come qualcuno che è rimasto in disparte”, ha aggiunto.

Il funzionario ha affermato che "senza gli Stati Uniti, possiamo solo infliggere danni limitati all'impianto nucleare di Fordow".

Il canale israeliano Channel 13 ha osservato che eventuali cambiamenti nella posizione di Trump potrebbero segnalare la sua intenzione di unirsi alla campagna.

Ha inoltre riportato che Israele si sta preparando per un possibile attacco all'impianto nucleare di Fordow in Iran, uno dei siti più fortificati e significativi.

Fordow è nella lista degli obiettivi dell'esercito israeliano e Israele deciderà quando colpire, hanno dichiarato i funzionari.

Hanno però riconosciuto che la qualità dell'attacco sarà inferiore se gli Stati Uniti non parteciperanno.

L'incitamento di Netanyahu al coinvolgimento degli Stati Uniti

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affrontato la questione martedì durante una valutazione della sicurezza, sottolineando la comunicazione diretta in corso tra il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro per gli Affari Strategici Ron Dermer da un lato e Trump dall'altro.

Il quotidiano Israel Hayom ha sottolineato l'importanza della partecipazione degli Stati Uniti al conflitto, notando che "Israele ha colpito la maggior parte dei siti nucleari iraniani, eccetto il più critico, Fordow, che è sepolto all'interno di una montagna a una profondità di 90 metri."

Ha aggiunto che solo gli Stati Uniti possiedono il bombardiere B-2, capace di penetrare e distruggere obiettivi così profondamente sepolti.

Il B-2 è un bombardiere a lungo raggio e multi-ruolo, in grado di trasportare sia armi convenzionali che nucleari.

Nel medesimo contesto, Netanyahu ha successivamente dichiarato che "la minaccia che affrontiamo ora è l'Iran. O noi o loro."

"Vedremo un Medio Oriente diverso, una realtà che non abbiamo mai visto finora", ha aggiunto.

Le tensioni regionali sono aumentate da venerdì, quando Israele ha lanciato attacchi aerei coordinati su diversi siti in Iran, inclusi obiettivi civili, militari e nucleari, spingendo Teheran a lanciare attacchi di ritorsione.

L'Iran ha dichiarato che almeno 224 persone sono state uccise e oltre 1.400 ferite nell'assalto israeliano.

Le autorità israeliane hanno riferito che almeno 24 persone sono state uccise e centinaia ferite negli attacchi missilistici iraniani.