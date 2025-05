Una nave umanitaria turca che trasporta oltre 1.600 tonnellate di aiuti è attraccata al porto di Port Sudan, offrendo un supporto cruciale mentre il Paese continua ad affrontare una grave emergenza umanitaria.

La nave, chiamata la seconda "Nave della Bontà", è stata inviata dalla Fondazione Turca di Soccorso Umanitario (IHH) e ha consegnato 1.605 tonnellate di cibo, abbigliamento, forniture igieniche e materiali per rifugi.

Il suo arrivo, avvenuto lunedì, è stato segnato da una cerimonia ufficiale al porto, alla quale hanno partecipato l'Ambasciatore turco a Khartoum Fatih Yildiz, il membro del consiglio di IHH Mehmet Enes Arikan, il Commissario per gli Aiuti Umanitari del Sudan Selva Adem e diversi funzionari locali.

“Questa è la quarta nave umanitaria che la Turchia invia dall'inizio del conflitto,” ha dichiarato l'Ambasciatore Yildiz all'agenzia Anadolu. “Due sono state coordinate dall'Autorità per la Gestione dei Disastri e delle Emergenze della Türkiye (AFAD), mentre questa è la seconda nave inviata da IHH.”

Yildiz ha sottolineato l'importanza simbolica e pratica della missione, soprattutto alla luce di rapporti che indicano un miglioramento della sicurezza nella capitale sudanese.

“L'arrivo di una nave del genere solleva il morale, non solo per noi, ma anche per il popolo sudanese,” ha affermato. “In un momento in cui Khartoum sta venendo liberata, la nostra solidarietà assume un significato ancora maggiore.”

Arikan, rappresentante di IHH, ha ribadito l'impegno a lungo termine dell'organizzazione nel sostenere il popolo sudanese, sottolineando che la crisi attuale persiste dal 15 aprile 2023, quando sono scoppiati scontri violenti tra fazioni militari rivali.

“I nostri sforzi continuano sotto il motto, ‘Guidati dalla Bontà, in rotta verso il Sudan,’” ha dichiarato Arikan. “Il nostro obiettivo è raggiungere coloro che ne hanno più bisogno, distribuendo gli aiuti in collaborazione con le autorità locali e i partner umanitari.”

Il carico di aiuti sarà distribuito nei prossimi giorni nelle aree del Sudan colpite dal conflitto, portando un sollievo tanto necessario alle comunità che affrontano sfollamenti, insicurezza alimentare e un accesso sempre più limitato ai servizi di base.

Situazione in Sudan

Martedì, esplosioni sono state udite nella capitale in tempo di guerra del Sudan, Port Sudan, per il terzo giorno consecutivo da quando le forze paramilitari hanno iniziato ad attaccare la sede del potere del governo allineato all'esercito.

Dal 15 aprile 2023, le Forze di Supporto Rapido (RSF) paramilitari stanno combattendo contro l'esercito per il controllo del Sudan, causando migliaia di morti e creando una delle peggiori crisi umanitarie al mondo.

Secondo le Nazioni Unite e le autorità locali, più di 20.000 persone sono state uccise e 15 milioni sono state sfollate.

Tuttavia, ricerche condotte da studiosi statunitensi stimano il bilancio delle vittime intorno a 130.000.