Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha messo in evidenza la possibilità di un “accordo equo” nel commercio con la Cina, mentre gli alti funzionari della sua amministrazione non sono riusciti a fornire molti dettagli su come Washington intenda allentare la guerra tariffaria con Pechino, che potrebbe comportare gravi danni economici.

Mercoledì, Trump ha dichiarato ai giornalisti che il suo paese avrebbe raggiunto un “accordo equo con la Cina,” aggiungendo che “tutto è in corso” quando gli è stato chiesto se Washington stesse dialogando con Pechino. Tuttavia, ha precisato che la velocità con cui le tariffe potrebbero essere ridotte “dipende da loro,” riferendosi a Pechino, pur sottolineando di avere un buon rapporto con il Presidente cinese Xi Jinping e di sperare di poter raggiungere un accordo.

Nonostante i segnali che Washington stia cercando un accordo equo, lo stato delle discussioni rimane poco chiaro. Alla domanda se ci siano contatti diretti tra Stati Uniti e Cina sul commercio, Trump ha risposto: “Ogni giorno.”

Tuttavia, sempre mercoledì, il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Scott Bessent, ha dichiarato ai giornalisti che i due paesi “non stanno ancora” dialogando per quanto riguarda la riduzione delle tariffe. “Penso che entrambe le parti stiano aspettando di parlare con l'altra,” ha affermato durante un evento a margine degli incontri primaverili del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Mondiale a Washington.

Ha aggiunto che non non vi è stata alcuna offerta unilaterale da parte di Trump per ridurre i dazi sui beni cinesi.

TRT Global - IMF warns Trump tariffs raise global public finance risks Public debt is projected to rise above 95 percent of global GDP in 2024 and approach 100 percent by 2030. 🔗

‘Un embargo’

Bessent ha inoltre affermato che le tariffe straordinariamente alte imposte da entrambi i paesi sui beni reciproci devono essere ridotte prima che possano iniziare i negoziati. “Non credo che nessuna delle due parti ritenga che i livelli tariffari attuali siano sostenibili, quindi non mi sorprenderebbe se venissero ridotti in modo reciproco,” ha aggiunto durante un forum dell'Istituto di Finanza Internazionale.

“Questo equivale a un embargo, e una rottura commerciale tra i due paesi non giova a nessuno,” ha dichiarato Bessent, sottolineando che “una riduzione delle tensioni da entrambe le parti è possibile.” Tuttavia, non ha fornito sulla tempistica per l'inizio dei colloqui bilaterali.

“È sia una benedizione che una maledizione che la relazione più forte sia al vertice,” ha affermato Bessent, riferendosi ai legami di Trump con il suo omologo cinese Xi. Secondo Bessent, in caso di una de-escalation, i colloqui non inizierebbero al vertice.”

Mentre Trump ha rapidamente introdotto tariffe elevate su diversi paesi e settori, è stato altrettanto rapido nell'introdurre alcune esenzioni, più recentemente, una tregua temporanea per prodotti tecnologici come smartphone e strumenti per la produzione di chip. E potrebbe ampliare queste esenzioni, secondo quanto riportato dal Financial Times mercoledì, che ha riferito che Trump potrebbe esentare alcune parti di automobili da alcune tariffe sulle importazioni cinesi, insieme a quelle su acciaio e alluminio.

Recentemente, Trump ha aumentato le “tariffe reciproche” sulla Cina dall'84% al 125%, oltre a una tariffa del 20% legata al fentanil imposta all'inizio di quest'anno, portando il tasso effettivo al 145% per la maggior parte dei beni. Alcuni prodotti cinesi affrontano tassi ancora più alti a causa di tariffe aggiuntive della Sezione 301 che riguardano pratiche commerciali sleali, con alcuni articoli come i veicoli elettrici che raggiungono fino al 245% di dazi totali.

In risposta, la Cina ha imposto tariffe fino al 125% sui prodotti statunitensi e ha limitato le esportazioni di minerali rari essenziali per le industrie high-tech.

TRT Global - Trump tones down attacks on Fed Chair, says he has 'no intention of firing him' Trump says he wants to see Federal Reserve Chairman Jerome Powell be more active in terms of lowering interest rates. 🔗

‘America first, non America sola’

Mercoledì, Bessent ha dichiarato in un discorso che il modello economico cinese basato sulle esportazioni è “insostenibile” e “non solo danneggia la Cina ma anche il mondo intero.”

Ha sottolineato le preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo agli squilibri commerciali che l'amministrazione Trump spera di affrontare attraverso tariffe ampie e incisive. Tuttavia, Bessent ha ribadito che “America first non significa America sola.”

Ha insistito inoltre sul fatto che le mosse dell'amministrazione rappresentano in gran parte un invito a una collaborazione più profonda e a un rispetto reciproco tra i partner commerciali, pur criticando le scelte politiche di altri paesi che, a suo dire, hanno svuotato il settore manifatturiero statunitense e messo a rischio la sua sicurezza.