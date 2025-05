Durante la sua visita ad Ankara il 12 marzo, il primo ministro polacco Donald Tusk ha invitato il presidente Recep Tayyip Erdogan a guidare gli sforzi per la stabilità regionale.

Erdogan ha sottolineato l'importanza strategica della Türkiye per l'Unione Europea durante i colloqui bilaterali, in un momento in cui l'Europa affronta una sfida alla sicurezza a seguito dell'insistenza del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché il continente rafforzi la propria difesa.

“Se l'Unione Europea vuole prevenire o addirittura invertire la sua perdita di potere e influenza, può raggiungere questo obiettivo solo attraverso la piena adesione della Türkiye,” ha dichiarato Erdogan durante una conferenza stampa congiunta dopo i colloqui bilaterali con Tusk presso il Complesso Presidenziale.

Erdogan ha ribadito l'impegno della Türkiye verso l'adesione all'UE nonostante il processo negoziale sia bloccato. La Türkiye è candidata dal 1987; i negoziati per l'adesione sono iniziati nel 2005 ma sono fermi dal 2016.

Gli esperti di relazioni internazionali sottolineano che il ruolo strategico della Türkiye nella sicurezza europea va oltre il suo processo di adesione bloccato.

“Un punto cruciale da considerare è che ci si aspetta che la Türkiye migliori la sicurezza dell'Europa anche senza una piena adesione all'UE,” afferma la Dott.ssa Ozden Zeynep Oktav, capo del Dipartimento di Relazioni Internazionali presso l'Università Medeniyet di Istanbul, a TRT World.

“Mentre ci si aspetta che la Türkiye contribuisca alla sicurezza dell'Europa, l'UE non ha ancora ricambiato l'impegno della Türkiye. Molti capitoli nei negoziati di adesione rimangono chiusi. Per l'UE imporre aspettative legate alla sicurezza alla Türkiye senza avanzare nei negoziati non è né equo né sostenibile,” aggiunge.

Ha inoltre evidenziato l'influenza geopolitica in evoluzione della Türkiye.

“La Türkiye con cui l'Europa si confronta oggi non è la Türkiye del passato. Abbiamo dimostrato la nostra importanza strategica in Siria, rafforzato i legami con il mondo turco e siamo emersi come un attore chiave nell'equazione energetica globale. Ma l'UE comprende pienamente questa trasformazione? Rimango scettica,” afferma.

Oktav ha inoltre sostenuto che le divisioni interne dell'UE potrebbero complicare il suo approccio verso la Türkiye.

“Anche di fronte a una grave crisi di sicurezza — in cui l'UE percepisce minacce simultanee sia dalla Russia che dagli Stati Uniti — non credo che ciò accelererebbe l'adesione della Türkiye. L'UE probabilmente continuerà a posizionare la Türkiye in un limbo strategico: né completamente dentro né completamente fuori dalla sua sfera, pur assegnandole responsabilità vitali in materia di sicurezza,” ha detto.

La visita di Tusk ad Ankara è seguita all'incontro di martedì tra funzionari ucraini e statunitensi in Arabia Saudita, dove i due paesi hanno concordato una proposta per un cessate il fuoco immediato di 30 giorni, a condizione che la Russia accetti.

Erdogan ha accolto con favore la disponibilità dell'Ucraina ad accettare un cessate il fuoco e ha esortato la Russia a rispondere in modo costruttivo. Ha ribadito la disponibilità della Türkiye a mediare nei colloqui di pace, affermando: “Se gli ultimi sviluppi portano Russia e Ucraina al tavolo dei negoziati, siamo pronti a facilitare le discussioni.”

Erdogan ha aggiunto: “Dobbiamo portare a una fine giusta della guerra. Siamo pronti a fornire un luogo per i colloqui di pace e tutta l'assistenza possibile.”

Tusk ha espresso ottimismo sul potenziale ruolo della Türkiye nel promuovere la stabilità regionale.

“Ho fatto una proposta chiara al Presidente Erdogan affinché la Türkiye assuma la massima responsabilità possibile nel processo di pace, garantendo stabilità e sicurezza nella nostra regione,” ha detto, aggiungendo che Erdogan è previsto in visita a Varsavia il mese prossimo.

Riflettendo sulle preoccupazioni riguardo all'approccio dell'UE verso la Türkiye, Suay Nilhan Acikalin, professore associato e visiting fellow presso il Mathias Corvinus Collegium in Ungheria, ha evidenziato il ruolo in evoluzione della Polonia nel panorama della sicurezza europea e il suo crescente allineamento con la Türkiye.

“Negli ultimi cinque o sei anni, la Polonia ha cercato attivamente di ridurre la sua dipendenza dagli Stati Uniti, in particolare in materia di difesa e sicurezza. La Türkiye è emersa come un partner cruciale in questo senso, e la Polonia è stato il primo paese della NATO a firmare un accordo ampio e completo sull'industria della difesa con la Türkiye,” ha detto Acikalin a TRT World.

Ha affermato che le politiche della Polonia all'interno dell'UE sono cambiate significativamente, in particolare in risposta alla guerra russo-ucraina.

“La Polonia ha sostenuto che l'aiuto militare illimitato dell'UE all'Ucraina potrebbe, di per sé, creare un dilemma di sicurezza a lungo termine. Comprendere la recente traiettoria politica della Polonia richiede di vederla in un quadro più ampio di cinque anni. Allo stesso tempo, dobbiamo riconoscere il crescente slancio positivo nell'approccio della Polonia verso la Türkiye,” ha detto.

Guardando al futuro, Acikalin ha previsto che le politiche della Polonia all'interno dell'UE continueranno a divergere da quelle dei suoi omologhi dell'Europa occidentale.

“Il sostegno inequivocabile della Polonia all'adesione della Türkiyeall'UE è significativo. Il crescente slancio dietro l'advocacy della Polonia per l'adesione della Türkiye evidenzia un allineamento crescente tra le due nazioni su questioni strategiche e di sicurezza all'interno dell'Europa,” ha detto.

Tusk ha ribadito il sostegno della Polonia alla candidatura della Türkiye all'UE, affermando: “Speriamo davvero che il processo di adesione della Türkiye all'UE stia diventando ora un obiettivo realistico e tangibile. Abbiamo sempre sostenuto la Türkiye in questo senso e continueremo a farlo.”

I due leader hanno anche discusso del rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito commerciale e di difesa. Tusk ha affermato che mirano ad aumentare il volume degli scambi a 15 miliardi di dollari, avendo già superato i 12 miliardi.

Polonia e Türkiye stanno esplorando progetti infrastrutturali congiunti, inclusa una rete ferroviaria ad alta velocità.

Tusk ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra NATO ed Europa per garantire stabilità lungo il confine Russia-Ucraina, in particolare in seguito a un potenziale cessate il fuoco.

“Il ruolo della Türkiyepotrebbe essere cruciale in questo senso,” ha detto Tusk.