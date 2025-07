Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che i palestinesi a Gaza dovrebbero avere la "libertà di scelta" di lasciare il territorio se lo desiderano, negando tuttavia che Israele o gli Stati Uniti stiano cercando di trasferirli forzatamente.

Parlando con i giornalisti a Capitol Hill, Netanyahu ha respinto i rapporti dei media secondo cui lui e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbero promuovendo piani per espellere i palestinesi da Gaza.

"Voglio informarvi di qualcosa che sorprenderà i vari rapporti che circolano. Il Presidente Trump ed io abbiamo un obiettivo comune", ha affermato.

Netanyahu ha elencato tale obiettivo comune come la liberazione degli ostaggi israeliani, la fine del governo di Hamas e l'assicurazione che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele.

"Nel perseguire questo obiettivo comune, abbiamo una strategia comune. Non solo abbiamo una strategia comune, ma anche tattiche comuni. Questo non implica pressione, non implica coercizione. Implica piena coordinazione", ha aggiunto.

Le dichiarazioni arrivano pochi giorni dopo che Trump ha ospitato Netanyahu alla Casa Bianca, dove hanno discusso di questioni regionali, inclusi gli sforzi per un cessate il fuoco e il futuro di Gaza.

Durante l'incontro, a Trump è stato chiesto se un piano di trasferimento dei palestinesi fosse ancora sul tavolo. Ha risposto che gli Stati Uniti hanno "una grande cooperazione" da parte dei paesi vicini disposti ad accettare i palestinesi.

Netanyahu ha aggiunto che si stanno "avvicinando a trovare diversi paesi" e ha sottolineato che i palestinesi che desiderano lasciare Gaza dovrebbero avere tale opportunità.

"Non stiamo spingendo nessuno fuori", ha detto Netanyahu. "Non credo che questa sia la proposta del Presidente Trump. La sua proposta era di dare loro una scelta."

"I palestinesi dovrebbero avere il diritto alla libertà di scelta", ha continuato.

La guerra genocida di Israele a Gaza

Israele sta conducendo una guerra genocida a Gaza dall'ottobre 2023. I palestinesi hanno registrato l'uccisione di oltre 57.500 persone, per lo più donne e bambini.

Secondo l'agenzia ufficiale di notizie palestinese WAFA, si teme che circa 11.000 palestinesi siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte.

Gli esperti, tuttavia, sostengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità palestinesi a Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.

Washington destina 3,8 miliardi di dollari all'anno in finanziamenti militari al suo storico alleato Israele.

Dall'ottobre 2023, gli Stati Uniti hanno speso oltre 22 miliardi di dollari per sostenere le guerre di Israele a Gaza e in altri paesi vicini.

Nonostante alti funzionari statunitensi abbiano criticato Israele per l'elevato numero di vittime civili a Gaza, Washington ha finora resistito alle richieste di imporre condizioni sui trasferimenti di armi.

A novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e l'ex Ministro della Difesa Yoav Gallant, accusandoli di crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Separatamente, Israele sta affrontando un'accusa di genocidio presentata dal Sudafrica presso la Corte Internazionale di Giustizia per la sua campagna militare nell'enclave.