L'Iran ha lanciato una dura accusa contro Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), accusandolo di compromettere la neutralità dell'agenzia e di allinearsi con Israele in un momento di crescente aggressione militare israeliana contro Teheran.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, in un post pubblicato giovedì rivolto a Rafael Grossi, ha dichiarato: "Hai tradito il Trattato di non proliferazione nucleare. Hai trasformato l’Agenzia in una complice di questa guerra di aggressione ingiusta."

L'accusa è arrivata dopo che Grossi ha dichiarato di non disporre di alcuna prova che l’Iran stia portando avanti uno sforzo sistematico per sviluppare un’arma nucleare.

"È troppo tardi per questa dichiarazione, signor Grossi: avete oscurato questa verità nel vostro rapporto del tutto fazioso, utilizzato da E3/USA per redigere una risoluzione basata su un’accusa infondata di ‘violazione’," ha dichiarato Baqaei sul suo account ufficiale X.

La scorsa settimana, l'AIEA ha dichiarato di aver trovato l'Iran in violazione dei suoi obblighi nucleari per la prima volta in 20 anni.

In una risoluzione promossa da Germania, Francia e Regno Unito – i tre firmatari europei dell'accordo nucleare iraniano del 2015 – e sostenuta dagli Stati Uniti, l’osservatore nucleare delle Nazioni Unite ha accusato l'Iran di "inadempienza" all'accordo nucleare.

"La stessa risoluzione è stata poi utilizzata, come ultimo pretesto, da un regime genocida e guerrafondaio per scatenare una guerra di aggressione contro l'Iran e lanciare un attacco illegale contro le nostre strutture nucleari pacifiche," ha dichiarato Baqaei, puntando il dito a Israele.

"Sapete quanti iraniani innocenti sono stati uccisi o mutilati a causa di questa guerra criminale?”, ha aggiunto.

'Narrazioni fuorvianti hanno conseguenze gravi'

Il portavoce iraniano ha accusato il direttore dell'AIEA di rendere l'agenzia delle Nazioni Unite "un partner di questa ingiusta guerra di aggressione."

"Avete trasformato l'AIEA in uno strumento di convenienza per i non aderenti al Trattato di Non Proliferazione, al fine di privare i membri del loro diritto fondamentale ai sensi dell’Articolo 4. La vostra coscienza è tranquilla?”, ha rivolto la domanda Baqaei.

"Le narrazioni fuorvianti hanno conseguenze gravi, signor Grossi, e richiedono responsabilità.”

Le ostilità sono iniziate venerdì quando Israele ha lanciato attacchi aerei su diversi siti in Iran, inclusi impianti militari e nucleari, causando centinaia di morti e feriti, spingendo Teheran a rispondere con attacchi di rappresaglia.

L'ex ministro degli Esteri Javad Zarif ha accusato l'AIEA di gettare benzina sul fuoco attraverso il suo rapporto.

"Quando l'Iran è sotto attacco militare e l'AIEA sceglie di mettere in discussione le nostre intenzioni invece di condannare l'aggressione, diventa complice," ha scritto Zarif su X.

Grossi afferma che non ci sono prove che l'Iran stia perseguendo un'arma nucleare

Il negoziatore nucleare iraniano e ministro degli Esteri Abbas Araghchi ha dichiarato che la posizione dell'agenzia era "politicizzata" e contraddiceva il suo mandato tecnico.

Ha sottolineato che l'AIEA deve rimanere neutrale e non servire come strumento di pressione politica.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha ribadito questo avvertimento, affermando che tale comportamento erode la fiducia e potrebbe influenzare la futura cooperazione con l'agenzia.

Le critiche di Teheran sono seguite a un'altra intervista rilasciata da Grossi a CNN, in cui ha affermato che non vi erano prove confermate che l'Iran stesse perseguendo un'arma nucleare, ma che permangono preoccupazioni riguardo ai livelli di arricchimento.