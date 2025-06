La recente escalation delle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, causata dai raid aerei di Israele contro l'Iran, ha oscurato l'ottimismo nei mercati globali derivante dai colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina, mentre le preoccupazioni per un'ulteriore escalation hanno aumentato il sentimento di rischio.

Mentre un nuovo accordo tra Stati Uniti e Cina, il suo partner commerciale più importante, e le crescenti aspettative di un compromesso con altri paesi hanno sostenuto i mercati azionari, gli investitori si sono concentrati sui rischi geopolitici dopo l'ultimo attacco di Israele all'Iran.

A seguito dell'attacco, si sono registrati movimenti significativi nel prezzo del petrolio Brent. Con le preoccupazioni sull'offerta, il prezzo del Brent è salito a 76,3 dollari al barile, il livello più alto da febbraio. Attualmente, il prezzo del Brent è scambiato a 73,44 dollari al barile, in aumento del 5,4% alle 06:20 GMT.

Dopo che il prezzo dell'oncia d'oro è salito a 3.445 dollari venerdì, si è stabilizzato intorno a 3.425 dollari, con un aumento dell'1,1%.

I contratti futures sugli indici in Europa hanno iniziato la nuova giornata in negativo a causa delle crescenti preoccupazioni di guerra. L'indice FTSE 100 nel Regno Unito ha perso lo 0,3%, il CAC 40 in Francia e il DAX 40 in Germania hanno perso circa l'1,6%, mentre il FTSE MIB 30 in Italia ha registrato un calo dello 0,7%.

In Asia, l'indice Nikkei 225 in Giappone è sceso dell'1,2%, il Kospi in Corea del Sud dell'1,3%, lo Shanghai Composite in Cina dello 0,7% e l'Hang Seng a Hong Kong dello 0,8%.

I raid israeliani sono iniziati intorno alle 3 del mattino ora locale (23:30 GMT) e hanno colpito sia obiettivi militari e nucleari che aree residenziali, secondo i media iraniani.

L'esercito israeliano ha dichiarato che un totale di 200 aerei israeliani hanno colpito l'Iran durante l'attacco di venerdì mattina.

Il portavoce dell'esercito, il generale di brigata Effie Defrin, ha affermato che 200 aerei israeliani hanno sganciato 330 munizioni durante i raid.

In risposta, l'Iran ha lanciato oltre 100 droni verso Israele nelle ultime ore, e sono in corso sforzi di intercettazione, ha aggiunto.

Ha inoltre confermato l'assassinio di diversi alti funzionari iraniani durante i raid, tra cui il Capo di Stato Maggiore Mohammad Bagheri, il capo del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche Hossein Salami e Gholam Ali Rashid, un alto comandante delle guardie.

Entrambi i paesi si stanno preparando a un possibile confronto militare, con l'Iran che, secondo quanto riferito, sta sviluppando piani di contrattacco che coinvolgono missili balistici diretti verso il territorio israeliano.