Lunedì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato che gli “piacerebbe” candidarsi contro l'ex presidente Barack Obama nel 2028 per un terzo mandato, il che è vietato dalla Costituzione.

“Mi piacerebbe molto. Sarebbe una bella cosa. Mi piacerebbe”, ha risposto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale quando gli è stato chiesto di un ipotetico incontro elettorale.

"Nessuno mi sta chiedendo di candidarmi, e c'è tutta una storia sul correre per un terzo mandato. Non lo so. Non ci ho mai pensato. Dicono che ci sia un modo per farlo, ma non ne so nulla, e non ci ho mai guardato. Voglio fare un lavoro fantastico. Abbiamo quattro anni... È ancora quasi quattro anni," ha aggiunto.

Le dichiarazioni di Trump sono arrivate un giorno dopo aver dichiarato che “non sta scherzando” riguardo alla possibilità di cercare un terzo mandato, il segnale più chiaro che sta considerando modi per superare il limite costituzionale che gli impedisce di continuare a guidare il Paese dopo la fine del suo secondo mandato all'inizio del 2029.

"Ci sono metodi che si potrebbero usare per farlo," ha detto Trump in un'intervista telefonica con NBC News, e ha aggiunto: "È troppo presto per pensarci."

Il 22° Emendamento, aggiunto alla Costituzione nel 1951 dopo che il presidente Franklin D. Roosevelt fu eletto per quattro mandati consecutivi, stabilisce: "Nessuna persona può essere eletta alla carica di Presidente più di due volte," indipendentemente dal fatto che i mandati siano consecutivi o meno.

Trump sta attualmente servendo il suo secondo mandato, lasciando alcuni dei suoi alleati a suggerire che un percorso per un terzo mandato potrebbe essere garantito tramite successione piuttosto che un'elezione.

Kristen Welker di NBC ha chiesto a Trump se una possibile strada per un terzo mandato fosse quella di far candidare il Vicepresidente JD Vance alla presidenza e "poi passare il testimone a lei."

"Beh, questa è una," ha risposto Trump. "Ma ce ne sono altre. Ce ne sono altre."

Modificare la Costituzione per rimuovere il divieto del 22° Emendamento sarebbe quasi impossibile, dato che sarebbe necessaria una maggioranza di due terzi in entrambe le camere del Congresso e la ratifica da parte di tre quarti degli stati.