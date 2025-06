Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito la posizione di Mosca contro la proliferazione di armi di distruzione di massa, incluso in Iran.

In un’intervista a Sky News Arabia rilasciata sabato, Putin ha affermato che la Russia sostiene il diritto dell’Iran a sviluppare energia nucleare a fini pacifici, sottolineando che l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) non ha trovato prove che Teheran stia tentando di sviluppare armi nucleari.

“La fatwa che vieta le armi nucleari in Iran ha un’importanza fondamentale,” ha aggiunto, evidenziando come questo pronunciamento religioso sia un elemento chiave nella posizione iraniana.

Programma nucleare civile

Putin ha inoltre affermato che la Russia è pronta a supportare l’Iran nello sviluppo del suo programma nucleare civile.

Le ostilità sono iniziate il 13 giugno, quando Israele ha lanciato attacchi aerei su diversi siti in Iran, inclusi impianti militari e nucleari, spingendo Teheran a rispondere con attacchi di rappresaglia.

Le autorità israeliane hanno riportato che almeno 25 persone sono morte e centinaia sono rimaste ferite a seguito dei missili iraniani.

Nel frattempo, in Iran, secondo i media locali, 639 persone sono state uccise e oltre 1.300 ferite durante gli attacchi israeliani.