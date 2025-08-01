Secondo la dichiarazione rilasciata dalla Direzione della Comunicazione, al vertice sono stati discussi i temi della cooperazione tra Türkiye, Italia e Libia, anche le questioni regionali.
È stata sottolineata l'importanza della cooperazione tra i tre Paesi
Durante il vertice, il Presidente Erdoğan ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i tre Paesi nella lotta contro le sfide che colpiscono il bacino del Mediterraneo, inclusi i flussi migratori irregolari.
Il presidente Erdoğan ha inoltre affermato che, per eliminare la migrazione irregolare, sono necessarie soluzioni a lungo termine e sostenibili, sottolineando la necessità di un coordinamento multilaterale in questo ambito.
Durante il vertice, è stato deciso che, dopo la riunione dei comitati di cooperazione, i leader si incontreranno per valutare le decisioni adottate.
Durante la riunione e’ stata richiamata l'attenzione sulla tragedia di Gaza.
Evidenziando l’aggressione israeliana e la tragedia umanitaria in corso a Gaza, il presidente Erdoğan ha sottolineato che la comunità internazionale ha una grande responsabilità nell’istituzione di un cessate il fuoco immediato e nella rapida consegna degli aiuti umanitari alla regione. Ha inoltre ribadito che una soluzione duratura può essere raggiunta solo con la creazione di uno Stato di Palestina sovrano, indipendente, con integrità territoriale, con capitale Gerusalemme Est, sulla base dei confini del 1967.