Durante il vertice, è stato deciso che, dopo la riunione dei comitati di cooperazione, i leader si incontreranno per valutare le decisioni adottate.

Durante la riunione e’ stata richiamata l'attenzione sulla tragedia di Gaza.

Evidenziando l’aggressione israeliana e la tragedia umanitaria in corso a Gaza, il presidente Erdoğan ha sottolineato che la comunità internazionale ha una grande responsabilità nell’istituzione di un cessate il fuoco immediato e nella rapida consegna degli aiuti umanitari alla regione. Ha inoltre ribadito che una soluzione duratura può essere raggiunta solo con la creazione di uno Stato di Palestina sovrano, indipendente, con integrità territoriale, con capitale Gerusalemme Est, sulla base dei confini del 1967.