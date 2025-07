Il presidente del Ruanda ha dichiarato che il suo Paese rispetterà la propria parte dell'accordo di pace recentemente mediato dagli Stati Uniti e firmato con la Repubblica Democratica del Congo (RDC).

Si tratta delle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando l'accordo è stato firmato a Washington, un'intesa che molti sperano possa porre fine al conflitto nella parte orientale della RDC.

Paul Kagame, durante una conferenza stampa a Kigali venerdì, ha espresso apprezzamento per la mediazione statunitense che ha portato all'accordo di pace. Ha sottolineato come l'amministrazione Trump abbia considerato una combinazione di tre aspetti fondamentali da affrontare: politico, sicurezza ed economico.

L'accordo del 27 giugno prevede la cessazione delle ostilità tra i due eserciti vicini. Risponde alle principali preoccupazioni della RDC, tra cui il rispetto della sua integrità territoriale, il disarmo dei gruppi armati e l'implementazione di misure per ristabilire una stabilità duratura nella regione.

"Abbiamo concordato di fare una serie di cose insieme agli altri, e lo faremo. Non troverete mai il Ruanda in difetto nell'implementare ciò che abbiamo concordato, mai. Ma se la parte con cui stiamo lavorando gioca sporco e ci riporta al problema, allora affronteremo il problema come abbiamo fatto finora," ha dichiarato Kagame.

Sottolineando che la principale causa della crisi congolese è esterna, Kagame ha affermato che il successo dell'accordo di pace dipenderà dalla buona volontà di tutte le parti coinvolte nel conflitto.

"Sono grato per la decisione del presidente Trump. Tra l'altro, anche se non dovesse funzionare, non credo che gli Stati Uniti debbano essere incolpati, perché alla fine non sono loro a dover implementare ciò che abbiamo concordato. È compito nostro, nella regione, RDC o Ruanda, rispettare la nostra parte dell'accordo," ha aggiunto.

Decenni di violenza

Il ministro degli Esteri della RDC, Therese Kayikwamba, ha dichiarato ai giornalisti a Kinshasa giovedì che il suo governo continuerà a lavorare per tradurre l'accordo in una pace duratura, uno sviluppo sostenibile e una piena pacificazione delle province orientali e dell'intera regione dei Grandi Laghi.

Il governo e il gruppo M23 hanno annunciato giovedì che invieranno delegazioni in Qatar per colloqui paralleli volti a porre fine al conflitto.

La parte orientale della RDC è stata afflitta da violenze per decenni. La recrudescenza del gruppo ribelle M23 nel 2021 ha aggravato il conflitto.

Gli scontri tra l'M23 e le forze governative della RDC nella parte orientale del Congo hanno provocato lo sfollamento di almeno 500.000 persone e la morte di oltre 3.000 persone entro la fine di febbraio, secondo il Centro Africano per gli Studi Strategici.