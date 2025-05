Il ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan, ha sottolineato che la Türkiye non intende scontrarsi con alcun Paese, inclusa Israele.

Parlando in diretta su CNN Türk mercoledì, Fidan ha affrontato temi cruciali e risposto a diverse domande.

"Come Türkiye, non abbiamo intenzione di entrare in conflitto con nessun Paese in Siria, incluso Israele", ha dichiarato, sottolineando che la Siria è uno Stato indipendente.

"Non è accettabile che Israele tenti di provocare la Siria con le sue ambizioni espansionistiche”, ha aggiunto.

Fidan ha ribadito che la Türkiye non cerca lo scontro con nessun Paese nella regione, ma ha avvertito che Ankara non potrà restare indifferente qualora in Siria dovessero ripresentarsi disordini interni, operazioni militari o provocazioni che possano minacciare la sicurezza nazionale turca.

"Non staremo semplicemente a guardare"

Fidan ha anche criticato la distruzione, da parte di Israele, delle infrastrutture militari siriane dopo la caduta del regime di Assad, affermando che Tel Aviv ha sviluppato una strategia per lasciare la nuova amministrazione e le forze armate siriane “senza nulla”, avanzando passo dopo passo.

"Non attacchiamo apertamente alcun Paese che non ci attacchi. Ma, se emerge un'area di instabilità in un Paese vicino che potrebbe danneggiarci, non possiamo rimanere spettatori", ha sottolineato, aggiungendo che in tal caso la Türkiye prende provvedimenti, principalmente di natura diplomatica.

Rispondendo a una domanda sulla visita del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu negli Stati Uniti, Fidan ha dichiarato che "gli Stati Uniti devono, per così dire, stabilire dei limiti per Netanyahu e definire un quadro".

Contatti tecnici con Israele

Affrontando le affermazioni riguardo a colloqui diretti o indiretti tra Türkiye e Israele, Fidan ha dichiarato:

“Mentre conduciamo alcune operazioni in Siria, è necessario, a un certo punto, un meccanismo di deconflitto con Israele, che vola con i suoi aerei in quella regione, proprio come facciamo con gli americani e i russi.”

“Ci sono contatti tecnici (con Israele) per evitare che gli elementi di combattimento si fraintendano,” ha detto, aggiungendo che questi contatti tecnici avvengono direttamente, quando necessario.

Commentando le relazioni tra il Presidente turco Recep Tayyip Erdoğan e il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Fidan ha dichiarato:

“Il signor Trump rispetta il nostro Presidente come leader e ha un buon rapporto con lui.”

Alla domanda su quando Erdoğan e Trump potrebbero incontrarsi, ha detto che entrambi i leader sono disposti a farlo non appena sarà possibile per entrambi.

Riguardo al suo incontro con il Segretario di Stato americano Marco Rubio, Fidan ha detto che hanno discusso di una vasta gamma di questioni, inclusa la necessità di fermare i bombardamenti israeliani in Siria.

La presenza palestinese a Gaza alimenterà sempre la resistenza

Fidan ha sottolineato che l'obiettivo di Israele non è mantenere i palestinesi nella Gaza assediata.

“Finché la popolazione palestinese rimarrà a Gaza, emergerà sempre un movimento di resistenza — che sia sotto forma di Hamas o in un altro formato. Perché emergerà un movimento di resistenza? Perché l'occupazione continua. Per non esserci un movimento di resistenza, i palestinesi dovrebbero essere completamente spostati da dove vivono,” ha detto.

“Abbiamo delineato i termini della nostra normalizzazione con Israele. La questione palestinese è essenziale per questo.”