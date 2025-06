La Guida Suprema dell'Iran, Ali Khamenei, ha dichiarato che la nazione non si arrenderà mai come richiesto dal Presidente Donald Trump, avvertendo gli Stati Uniti che qualsiasi intervento a sostegno del suo alleato comporterebbe "danni irreparabili".

Il discorso di mercoledì è arrivato sei giorni dopo l'inizio del conflitto, con Trump che ha richiesto la "resa incondizionata" dell'Iran, vantandosi che gli Stati Uniti potrebbero uccidere Khamenei e alimentando speculazioni su un possibile intervento.

L'offensiva a lungo raggio è iniziata venerdì, quando Israele ha lanciato una massiccia campagna di bombardamenti che ha spinto l'Iran a rispondere con missili e droni.

"Questa nazione non si arrenderà mai", ha dichiarato Khamenei in un discorso trasmesso dalla televisione di stato, definendo l'ultimatum di Trump "inaccettabile".

"L'America deve sapere che qualsiasi intervento militare comporterà senza dubbio danni irreparabili", ha aggiunto.

Khamenei, al potere dal 1989 e arbitro finale di tutte le questioni di stato in Iran, aveva precedentemente promesso che il paese non avrebbe mostrato "alcuna pietà" verso i leader israeliani.

Il discorso è arrivato dopo una notte di attacchi, con Israele che ha distrutto due edifici che producevano componenti per centrifughe destinate al programma nucleare iraniano vicino a Teheran, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA).

"Più di 50 caccia dell'Aeronautica israeliana... hanno effettuato una serie di attacchi aerei nell'area di Teheran nelle ultime ore", ha dichiarato l'esercito israeliano, aggiungendo che sono stati colpiti diversi impianti di produzione di armi.

"Come parte dello sforzo generale per interrompere il programma di sviluppo di armi nucleari dell'Iran, è stato preso di mira un impianto di produzione di centrifughe a Teheran."

Le centrifughe sono essenziali per l'arricchimento dell'uranio, un processo sensibile che può produrre carburante per reattori o, in forma altamente estesa, il nucleo di una testata nucleare.

Gli attacchi hanno distrutto due edifici che producevano componenti per centrifughe nel programma nucleare iraniano a Karaj, una città satellite di Teheran, ha dichiarato l'AIEA.

In un altro attacco a un sito di Teheran, "è stato colpito un edificio dove venivano fabbricati e testati rotori avanzati per centrifughe", ha aggiunto l'agenzia in un post su X.

La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato di aver lanciato missili ipersonici Fattah-1 verso Tel Aviv.

I missili ipersonici viaggiano a più di cinque volte la velocità del suono e possono manovrare in volo, rendendoli più difficili da tracciare e intercettare.

Nessun missile ha colpito Tel Aviv durante la notte, anche se foto dell'AFP hanno mostrato i sistemi di difesa aerea israeliani attivati per intercettare i missili sopra l'hub commerciale.

L'Iran ha anche inviato uno "sciame di droni" verso Israele, mentre l'esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato un totale di 10 droni lanciati dall'Iran. Ha inoltre affermato che uno dei suoi droni è stato abbattuto sopra l'Iran.

Trump ha alimentato le speculazioni su un intervento statunitense lasciando in fretta il vertice del G7 in Canada, dove i leader delle democrazie ricche hanno chiesto una de-escalation ma hanno sostenuto il "diritto di Israele a difendersi". Ha vantato che gli Stati Uniti potrebbero facilmente assassinare Khamenei.

"Sappiamo esattamente dove si nasconde il cosiddetto 'Guida Suprema'. È un bersaglio facile, ma è al sicuro lì – Non lo elimineremo (uccideremo!), almeno non per ora", ha scritto Trump sulla sua piattaforma Truth Social.

Trump ha incontrato il suo Consiglio di Sicurezza Nazionale per discutere del conflitto. Non è stata rilasciata alcuna dichiarazione pubblica immediata dopo l'incontro durato un'ora e 20 minuti. Funzionari statunitensi hanno sottolineato che Trump non ha ancora preso una decisione su un eventuale intervento.

Gli attacchi israeliani hanno colpito strutture nucleari e militari in Iran, oltre ad aree residenziali. Anche aree residenziali in Israele sono state colpite, e i governi stranieri si sono affrettati a evacuare i loro cittadini da entrambi i paesi.

Molti israeliani hanno trascorso un'altra notte disturbata dagli allarmi aerei, con i residenti della città costiera di Tel Aviv che si sono ripetutamente rifugiati nei rifugi quando le sirene hanno avvertito dell'arrivo di missili iraniani.

Nella città occupata di Ramallah, in Cisgiordania, situata a 800 metri sul livello del mare e con vista su Tel Aviv, alcuni residenti si sono riuniti su tetti e balconi per osservare. Un giornalista dell'AFP ha riportato applausi e fischi mentre decine di missili sorvolavano la zona, con le difese aeree israeliane attivate per intercettarli, causando esplosioni a mezz'aria che illuminavano il cielo.

Dal venerdì, almeno 24 persone sono state uccise in Israele e centinaia ferite, secondo l'ufficio di Netanyahu. L'Iran ha dichiarato domenica che gli attacchi israeliani hanno ucciso almeno 224 persone, inclusi comandanti militari, scienziati nucleari e civili. Non ha fornito un bilancio aggiornato da allora.

Martedì a Teheran, lunghe code si sono formate fuori dai panifici e dalle stazioni di servizio mentre la popolazione si affrettava a fare scorte di carburante e beni di prima necessità. Le agenzie di stampa iraniane ISNA e Tasnim hanno riportato mercoledì che cinque sospetti agenti del Mossad, l'agenzia di intelligence israeliana, sono stati arrestati con l'accusa di danneggiare l'immagine del paese online.

Dopo una lunga guerra ombra, Israele ha dichiarato che la sua campagna aerea a sorpresa mirava a impedire all'Iran di acquisire armi nucleari, un'ambizione che Teheran nega. L'AIEA ha dichiarato che sembrano esserci stati "impatti diretti sulle sale di arricchimento sotterranee" presso l'impianto di Natanz in Iran.

Israele ha mantenuto ambiguità riguardo alle proprie attività nucleari, ma l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma (SIPRI) afferma che possiede 90 testate nucleari. Il conflitto ha interrotto una serie di negoziati nucleari in corso tra Teheran e Washington, con l'Iran che ha dichiarato, dopo l'inizio della campagna israeliana, che non negozierà con gli Stati Uniti mentre è sotto attacco.