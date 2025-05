Il Dipartimento per la Sicurezza Interna degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Università di Harvard perderà la possibilità di iscrivere studenti stranieri se non soddisferà le richieste dell'amministrazione di Trump, in quella che rappresenta l'ultima escalation del governo contro l'istituzione educativa.

La Segretaria del Dipartimento per la Sicurezza Interna, Kristi Noem, ha inoltre annunciato mercoledì la revoca di due sovvenzioni del DHS a favore di Harvard, per un totale di oltre 2,7 milioni di dollari.

Noem ha affermato di aver inviato una lettera a Harvard richiedendo documenti relativi a quelle che ha definito le "attività illegali e violente" degli studenti stranieri titolari di visti entro il 30 aprile.

"E se Harvard non sarà in grado di verificare la piena conformità ai requisiti di segnalazione, l'università perderà il privilegio di iscrivere studenti stranieri", ha dichiarato Noem in un comunicato.

Harvard non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Minacce alle università

L'amministrazione del Presidente Donald Trump ha minacciato di tagliare i fondi federali alle università a causa delle proteste pro-palestinesi nei campus contro l'invasione militare devastante di Gaza da parte di Israele, alleato degli Stati Uniti, iniziata nell'ottobre 2023.

Trump descrive i manifestanti come minacce alla politica estera, accusandoli di antisemitismo e simpatia per Hamas.

I manifestanti, inclusi alcuni gruppi ebraici, sostengono che l'amministrazione Trump confonda erroneamente il loro sostegno ai diritti dei palestinesi e le critiche alle azioni di Israele a Gaza con il sostegno all'estremismo e all'antisemitismo.

L'amministrazione Trump sta anche cercando di deportare alcuni manifestanti stranieri e ha revocato centinaia di visti in tutto il paese.

"Con un patrimonio di 53,2 miliardi di dollari, Harvard può finanziare il proprio caos — il DHS no", ha dichiarato Noem, aggiungendo che ad Harvard esiste un'ideologia "anti-americana e pro-Hamas".

Harvard ha precedentemente dichiarato di lavorare per combattere l'antisemitismo e altri pregiudizi nel suo campus, preservando al contempo le libertà accademiche e il diritto di protestare.

Revoca dei finanziamenti

L'amministrazione Trump ha dichiarato alla fine del mese scorso di essere in procinto di rivedere contratti e sovvenzioni federali per un valore di 9 miliardi di dollari destinati ad Harvard e successivamente ha richiesto restrizioni — tra cui il divieto di mascherine e la rimozione di programmi di diversità, equità e inclusione — affinché l'università continui a ricevere fondi federali.

Lunedì, Harvard ha respinto numerose richieste che, secondo l'università, avrebbero ceduto il controllo al governo. Successivamente, l'amministrazione Trump ha dichiarato di aver congelato 2,3 miliardi di dollari di finanziamenti.

Trump ha anche minacciato martedì di revocare lo status di esenzione fiscale di Harvard. La CNN ha riportato mercoledì che l'Agenzia delle Entrate statunitense stava pianificando di revocare tale status e che una decisione finale era attesa a breve.

I difensori dei diritti umani hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla libertà di parola e alla libertà accademica in relazione alla repressione da parte del governo.

L'amministrazione Trump ha congelato o cancellato alcuni finanziamenti per università come Columbia, Princeton, Brown, Cornell e Northwestern.

Ha inoltre minacciato di trattenere i finanziamenti su questioni legate alle guerre culturali, come i programmi DEI e le politiche transgender.

I difensori dei diritti hanno anche espresso preoccupazioni per le azioni anti-musulmane e i pregiudizi anti-arabi durante la guerra di Gaza di Israele. L'amministrazione Trump non ha annunciato passi in risposta.