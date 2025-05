La sentenza d'urgenza, composta da due brevi paragrafi, è stata osteggiata da due dei nove giudici più conservatori.

La decisione della Corte Suprema impedisce temporaneamente al governo di deportare gli immigrati in base all'Alien Enemies Act del 1798. Questa legge è stata utilizzata l'ultima volta durante la Seconda guerra mondiale per imprigionare i cittadini americani di origine giapponese nei campi di internamento.

Il mese scorso, Trump ha usato questa legge per mandare i venezuelani in El Salvador, dove sono stati rinchiusi in una famigerata prigione. La Corte Suprema ha agito d'urgenza per impedire il progetto di deportare un altro gruppo di venezuelani in base a questa legge. Per il momento, è stata impedita la deportazione di migranti che non hanno praticamente alcuna possibilità di ascoltare e contestare le accuse a loro carico.

“Il governo ha l'ordine di non rimuovere alcun membro della cosiddetta classe detenuta dagli Stati Uniti fino a nuovo ordine”, ha dichiarato la corte.

Trump difende le deportazioni e la detenzione di persone in El Salvador con la necessità di adottare misure dure contro le bande criminali venezuelane classificate come terroriste dal governo statunitense.

Questa politica, tuttavia, solleva le preoccupazioni dell'opposizione che ritiene che il leader repubblicano stia cercando di accumulare più potere ignorando la Costituzione degli Stati Uniti. Il dibattito sull'Alien Enemies Act si inserisce nel contesto dei duri attacchi dell'amministrazione contro i principali studi legali, Harvard e altre università e le principali organizzazioni mediatiche indipendenti.L'American Civil Liberties Union (ACLU), che ha guidato la carica per fermare le nuove deportazioni previste per venerdì, ha accolto con favore la sentenza della Corte Suprema.

“Queste persone rischiavano di passare la loro vita in un'orribile prigione straniera senza nemmeno la possibilità di comparire in tribunale. Siamo sollevati dal fatto che la Corte Suprema non abbia permesso all'amministrazione di deportarli così rapidamente come ha fatto il mese scorso”, ha dichiarato l'avvocato Lee Gelernt.

Tatuaggi e procedura legale

Durante la campagna elettorale dello scorso novembre, Trump ha ripetutamente promesso di arginare quella che ha descritto come una “invasione di migranti violenti”.

Ha inviato truppe al confine con il Messico, ha imposto dazi a Messico e Canada per non aver fatto abbastanza per fermare gli attraversamenti illegali e ha classificato bande di droga come Tren de Aragua e MS-13 come gruppi terroristici.

Ma i democratici e le organizzazioni della società civile stanno lanciando l'allarme sull'erosione dei diritti costituzionali. L'uso da parte di Trump della legge sui nemici stranieri, precedentemente utilizzata solo durante la guerra del 1812, la prima e la seconda guerra mondiale, ha fatto sì che gli immigrati venissero accusati di appartenere a una gang e inviati in El Salvador senza processo.

Gli avvocati di diversi venezuelani precedentemente espulsi hanno dichiarato che i loro clienti sono stati presi di mira soprattutto a causa dei loro tatuaggi sul corpo.

Nel caso più eclatante, Kilmar Abrego Garcia, residente nel Maryland, è stato deportato il mese scorso senza alcuna accusa nella famigerata mega prigione di El Salvador. L'amministrazione Trump ha successivamente dichiarato che era stato incluso in un gruppo di deportazione più ampio a causa di un “errore amministrativo” e un tribunale ha stabilito che dovrebbe facilitare il suo ritorno.

Da allora, tuttavia, Trump non ha fatto marcia indietro e ha continuato a sostenere che Abrego Garcia fosse in realtà un membro di una gang. Venerdì ha pubblicato sui social media una foto, forse ritoccata, che mostra Garcia con una scritta MS-13 sulle dita.

La maggior parte dei migranti deportati è attualmente detenuta nel Centro di massima sicurezza per il confino del terrorismo (CECOT), a sud-est della capitale di El Salvador, San Salvador. Questo mega-prigione ha una capacità di 40.000 detenuti.