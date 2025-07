L'esercito thailandese ha accusato la Cambogia di aver violato un cessate il fuoco appena concordato, affermando che gli scontri sono ripresi poche ore dopo l'entrata in vigore della tregua lungo il confine conteso.

Dopo i colloqui di pace tenutisi in Malesia lunedì, i funzionari thailandesi e cambogiani hanno concordato un cessate il fuoco incondizionato a partire dalla mezzanotte, con l'obiettivo di porre fine ai combattimenti per alcuni antichi templi situati in aree contese lungo i loro 800 chilometri di confine.

"Nel momento in cui l'accordo è entrato in vigore, la parte thailandese ha rilevato che le forze cambogiane avevano lanciato attacchi armati in diverse aree all'interno del territorio thailandese," ha dichiarato il portavoce dell'esercito thailandese Winthai Suwaree.

"Questo costituisce una violazione deliberata dell'accordo e un chiaro tentativo di minare la fiducia reciproca. La Thailandia è costretta a rispondere in modo appropriato, esercitando il suo legittimo diritto all'autodifesa."

La portavoce del Ministero della Difesa cambogiano, Maly Socheata, ha respinto l'accusa, insistendo sul fatto che "non ci sono stati scontri armati tra le due parti in nessuna regione."

Nonostante le accuse, entrambi i governi hanno dichiarato che gli incontri del martedì mattina tra i comandanti regionali opposti—previsti dall'accordo di pace—erano già iniziati o erano ancora in programma.