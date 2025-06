Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti sono "pienamente impegnati" nella clausola di difesa reciproca dell'alleanza, dopo che il Presidente Donald Trump era parso mettere in dubbio tale impegno.

“Per me è assolutamente chiaro che gli Stati Uniti siano pienamente impegnati nella NATO, in particolare nell’Articolo 5,” ha dichiarato Rutte ai giornalisti prima del vertice dei leader dell'alleanza.

In prossimità del vertice, Trump si è rifiutato di assumere un impegno esplicito a rispettare la clausola dell'Articolo 5 della NATO, il principio fondamentale secondo cui un attacco a un membro è considerato un attacco a tutti.

"Dipende dalla vostra definizione. Esistono numerose definizioni dell'Articolo 5," ha dichiarato Trump ai giornalisti, con dichiarazioni che hanno suscitato preoccupazione tra gli alleati europei degli Stati Uniti.

"Sono determinato a essere loro amico," ha aggiunto.

Rutte ha sottolineato, tuttavia, che esiste un'"aspettativa" che i canadesi e gli europei aumentino le loro spese, dato che gli Stati Uniti si lamentano da tempo di pagare troppo per difendere i paesi europei.

Gli alleati della NATO, più tardi mercoledì, firmeranno un impegno a spendere il 3,5% del PIL per le spese di difesa principali, poco più del livello attuale degli Stati Uniti, oltre a un ulteriore 1,5% per aree legate alla sicurezza più ampia, come la cybersicurezza e le infrastrutture.

"È giusto che spendiamo quanto stanno spendendo gli Stati Uniti," ha concluso Rutte.