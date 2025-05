Anche per il Pakistan—uno dei paesi più colpiti dalla violenza al mondo—il dirottamento di un treno passeggeri da parte di terroristi in una remota area della provincia sudoccidentale del Belucistan è stato un evento senza precedenti.

In un attacco avvenuto l'11 marzo, decine di terroristi appartenenti all'organizzazione Esercito di Liberazione del Belucistan (BLA) hanno fatto esplodere i binari ferroviari per fermare il Jaffar Express, diretto a Peshawar, in una remota regione montuosa vicino a Sibi, prendendo in ostaggio 440 passeggeri e membri dell'equipaggio. Tra i passeggeri c'erano anche soldati disarmati che tornavano a casa per le vacanze.

I terroristi hanno ucciso diversi passeggeri, per lo più membri delle forze di sicurezza, dopo averne verificato la loro identità, prima che le truppe potessero raggiungere il luogo. Tuttavia, i terroristi hanno liberato un certo numero di ostaggi, tra cui donne, bambini e anziani, dopo essersi accertati dell’apparteneza etnica.

In un'operazione durata 36 ore, le forze pakistane hanno ucciso 33 terroristi e sono riuscite a liberare gli ostaggi che erano stati usati come “scudi umani”.

In totale, 26 ostaggi, tra cui 18 membri delle forze di sicurezza, tre dipendenti ferroviari e cinque civili, sono stati uccisi. Anche cinque soldati hanno perso la vita.

L'incidente del dirottamento del treno sottolinea la problematica del terrorismo in Pakistan. Il paese sta conducendo una guerra su più fronti nelle province nordoccidentali di Khyber-Pakhtunkhwa e sudoccidentali del Balochistan, entrambe confinanti con l'Afghanistan.

I militanti hanno anche effettuato attacchi terroristici a Karachi, capitale della provincia sudoccidentale del Sindh, prendendo di mira principalmente cittadini cinesi.

Se i gruppi terroristici radicali, tra cui il Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) e Daesh-K, sono attivi in Khyber-Pakhtunkhwa, i violenti separatisti del BLA operano principalmente in Belucistan.

Un elemento comune tra questi due gruppi terroristici ideologicamente diversi è che, secondo quanto riferito, utilizzano l'Afghanistan come trampolino di lancio per le loro attività in Pakistan e talvolta collaborano tra loro per portarle a termine.

Il governo di Kabul nega qualsiasi coinvolgimento o tolleranza per queste attività.

Non molto tempo fa, gli attacchi terroristici si limitavano a sporadici assalti contro il personale di sicurezza e le infrastrutture, o al lancio di ordigni esplosivi improvvisati (IED) che prendevano di mira veicoli governativi in aree remote.

Ma negli ultimi mesi, i terroristi del BLA hanno iniziato ad attaccare postazioni di sicurezza, stazioni di polizia e installazioni governative, effettuando attacchi suicidi con maggiore frequenza e ferocia.

L'attacco senza precedenti al treno è un esempio della loro crescente capacità. Mostra anche un cambiamento significativo nella loro strategia e una maggiore disponibilità di risorse in termini di denaro, armi sofisticate e munizioni, inclusi fucili di precisione e d’assalto, armi a visione notturna termica e dispositivi di comunicazione.

Le armi lasciate dalle truppe statunitensi e della NATO in Afghanistan complicano ulteriormente la situazione. Una grande quantità di queste armi è ora, secondo quanto riferito, nelle mani dei terroristi.

I gruppi terroristici stanno aumentando le loro fila con giovani reclute, che si sentono alienate dal sistema a causa dei problemi economici e della crescente polarizzazione politica del paese.

L'escalation del terrorismo ha scosso il governo del Primo Ministro Shehbaz Sharif, che ha nuovamente promesso di adottare una posizione più dura contro il terrorismo dopo l'incidente del dirottamento del treno.

L'intensità e la portata delle operazioni antiterrorismo possono essere misurate dal fatto che le forze di sicurezza hanno ucciso 1.250 terroristi e perso 563 dei loro uomini negli ultimi 14 mesi e mezzo.

Le forze di sicurezza hanno condotto 59.775 operazioni di intelligence principali e minori nel 2024 – circa 164 al giorno. Ma nel 2025, la media giornaliera delle operazioni è salita a 180.

Il Pakistan, che ha accusato a lungo i talebani afghani di permettere che il loro paese diventasse un centro per i gruppi terroristici, ha nuovamente puntato il dito contro il vicino dopo il dirottamento del treno passeggeri.

Il Ministero degli Esteri del Pakistan e il portavoce militare hanno dichiarato che le informazioni di intelligence e i risultati operativi confermano che gli autori dell'attacco al treno sono rimasti in contatto con i "coordinatori in Afghanistan" durante l'intero evento.

Tuttavia, il portavoce del Ministero degli Esteri dei talebani afghani, Abdul Qahar Balkhi, in un post su X, ha respinto le accuse del Pakistan e ha chiesto a Islamabad di risolvere i propri problemi di sicurezza e interni invece di fare “affermazioni irresponsabili”.

“Nessun membro dell'opposizione beluci è presente in Afghanistan, né ha mai avuto o ha alcun legame con l'Emirato Islamico.”

Molti osservatori delle relazioni tra Pakistan e Afghanistan trovano piuttosto ironico il rapido deterioramento dei legami tra i talebani afghani e il loro ex sostenitore, il Pakistan.

Alcuni critici pakistani ritengono che il loro governo potrebbe adottare un approccio più equilibrato nella gestione delle relazioni con l'Afghanistan, invece di enfatizzare troppo un unico problema: la richiesta di azioni contro il TTP.

I critici affermano che questa strategia unilaterale e l'uso di pressioni esplicite hanno eroso l'influenza di Islamabad a Kabul.

Tuttavia, il governo di Shehbaz accusa i talebani afghani di minare l'Accordo di Doha, che vieta loro di permettere che il suolo afghano venga utilizzato per il terrorismo contro qualsiasi altro paese.

Le relazioni tese tra questi ex alleati spesso sfociano in scontri di confine, poiché Islamabad, nel tentativo di fare pressione su Kabul, ha iniziato a deportare i migranti afghani non documentati.

Ma la strategia di Islamabad non sembra funzionare, poiché un Afghanistan non collaborativo rimane uno dei fattori chiave che complicano la lotta del Pakistan contro il terrorismo.

Il Direttore Generale delle Relazioni Pubbliche Inter-Servizi (ISPR), il Tenente Generale Ahmed Sharif Chaudhry, in una conferenza stampa di venerdì, ha accusato l'India di sponsorizzare il terrorismo.

“Dobbiamo capire che in questo incidente terroristico in Belucistan, e in altri precedenti, il principale sponsor è il vostro vicino orientale (India).”

Il Pakistan accusa da tempo l'India di terrorismo sponsorizzato dallo stato, in particolare nella turbolenta provincia del Belucistan, da dove ha arrestato una spia indiana, Kulbhushan Jadhav, nel 2016.

Jadhav, un ufficiale dell'agenzia di spionaggio indiana RAW, è stato condannato a morte da un tribunale militare nel 2017 per aver sponsorizzato e orchestrato attacchi terroristici in Pakistan.

Islamabad rimane anche diffidente nei confronti della propaganda indiana – sia sui media tradizionali che sui social media.

Il Generale Chaudhry ha sottolineato che i media indiani hanno utilizzato video e foto falsi generati dall'IA nel tentativo di legittimare i terroristi e la loro narrativa.

Sebbene gli attori esterni stiano certamente aggravando la sfida terroristica del Pakistan, lo stanno facendo sfruttando le contraddizioni interne del paese.

I terroristi del BLA, che fino a poco tempo fa erano gruppi marginali, sono in grado di reclutare molti giovani sullo sfondo di accuse di abusi statali, comprese sparizioni di voci dissidenti nella loro provincia.

Anche i partiti nazionalisti beluci più moderati, che sostengono il Pakistan, sollevano la questione delle “sparizioni forzate”, mentre il governo afferma che si tratta per lo più di “auto-sparizioni”, intendendo che le persone scompaiono volontariamente per unirsi ai gruppi terroristici.

L'ex primo ministro del Belucistan, Dr. Abdul Malik Baloch, ha dichiarato che nella sua provincia la questione delle persone scomparse rimane una delle più sensibili, sfruttata dai terroristi.

Il crescente senso di emarginazione politica ed economica e la paura di essere trasformati in una minoranza nella propria provincia a causa dell'immigrazione da altre parti del paese pesano anche sulle menti di molti nazionalisti beluci.

Essi affermano che le risorse della loro provincia ricca di minerali non vengono condivise equamente e che anche lo sviluppo realizzato in nome del tanto propagandato Corridoio Economico Cina-Pakistan (CPEC) ignora la popolazione locale.

Ma il governo afferma che dal 2010 la quota del Belucistan nelle risorse nazionali è aumentata enormemente e che si stanno adottando misure per sradicare la povertà, migliorare gli indicatori di sviluppo sociale e creare opportunità di lavoro per i giovani del Belucistan, che rimane ancora la provincia più arretrata del paese.

L'instabilità politica del Pakistan negli ultimi anni sta anche influenzando negativamente gli sforzi di contrasto al terrorismo e la costruzione di una contro-narrativa.

Sebbene esista un ampio consenso nazionale sulla necessità di affrontare i terroristi religiosi ed etnici violenti, i partiti di opposizione affermano che l'approccio unidimensionale del governo, basato sull'uso della forza, non sta dando risultati.

Essi sostengono che, oltre a combattere i terroristi, il governo dovrebbe garantire riforme, accelerare i lavori di sviluppo nelle aree colpite dal terrorismo, dialogare con le parti interessate, garantire lo stato di diritto e rispettare la costituzione.

L'esercito sta facendo ciò che sa fare meglio: combattere i terroristi. Ma questo enorme sforzo deve essere supportato e consolidato attraverso riforme, dialogo e la conquista dei cuori e delle menti di quei pakistani che si sentono alienati dal sistema.