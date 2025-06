Israele ha dichiarato di voler bloccare una nave che trasporta attivisti internazionali diretti verso Gaza, sotto assedio, nel tentativo di sfidare il blocco imposto sull'enclave, in un contesto di crisi umanitaria aggravata dalla continua devastazione israeliana.

Lunedì, l'emittente Army Radio ha riferito che la marina israeliana si sta preparando per l'arrivo della Madleen, una barca a vela partita dalla Sicilia come parte della campagna della flottiglia per Gaza. Secondo il rapporto, l'imbarcazione sta tentando di “rompere il blocco navale”. La nave trasporta 12 membri dell'equipaggio.

La Freedom Flotilla Coalition (FFC), che ha organizzato la missione, ha dichiarato in un comunicato che la Madleen è una nave civile “che trasporta aiuti umanitari e difensori internazionali dei diritti umani in aperta sfida al blocco illegale e genocida di Israele”.

Tra i passeggeri ci sono volontari provenienti da diversi paesi, tra cui l'europarlamentare franco-palestinese Rima Hassan. L'imbarcazione trasporta forniture urgenti per la popolazione civile di Gaza, tra cui latte in polvere per neonati, farina, riso, pannolini, prodotti igienici femminili, kit per la desalinizzazione dell'acqua, forniture mediche, stampelle e protesi per bambini.

“Questo è un atto pacifico di resistenza civile,” ha dichiarato la FFC. “Tutti i volontari e l'equipaggio a bordo della Madleen sono addestrati alla nonviolenza.”

La nave dovrebbe raggiungere la costa di Gaza in circa una settimana, anche se rischia fortemente di essere intercettata dalle forze israeliane in acque internazionali.

Il viaggio segue un tentativo simile della coalizione all'inizio di maggio, quando la nave della flottiglia Conscience è stata attaccata da droni israeliani in acque internazionali. L'attacco avrebbe causato un incendio e aperto una falla nello scafo dell'imbarcazione.

L'Ufficio Media di Gaza ha accusato Israele di usare la fame come arma per sfollare i 2,4 milioni di residenti di Gaza. Ha dichiarato che Israele ha bloccato gli aiuti umanitari, in particolare il cibo, chiudendo tutti i valichi di frontiera dal 2 marzo.

Carnage israeliano

Israele sta conducendo un genocidio a Gaza dall'ottobre 2023. I palestinesi hanno registrato l'uccisione di oltre 54.470 persone, per lo più donne e bambini.

Si teme che circa 11.000 palestinesi siano sepolti sotto le macerie delle case distrutte, secondo l'agenzia ufficiale WAFA della Palestina. Tuttavia, gli esperti ritengono che il bilancio reale delle vittime superi di gran lunga quanto riportato dalle autorità di Gaza, stimando che potrebbe aggirarsi intorno ai 200.000.

Nel corso del genocidio, Israele ha ridotto gran parte dell'enclave in macerie e ha praticamente sfollato tutta la sua popolazione.

Le agenzie umanitarie hanno avvertito del rischio di carestia tra i più di 2 milioni di abitanti dell'enclave.

Lo scorso novembre, la Corte Penale Internazionale ha emesso mandati di arresto per il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ex Ministro della Difesa Yoav Gallant per crimini di guerra e crimini contro l'umanità a Gaza.

Israele deve inoltre affrontare un caso di genocidio presso la Corte Internazionale di Giustizia per i suoi crimini di guerra contro i civili nell'enclave.