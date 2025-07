Il Regno Unito riconoscerà lo Stato di Palestina prima delle prossime elezioni generali del 2029, ha dichiarato un ministro del governo.

Parlando a Sky News lunedì, il Segretario per il Commercio e l'Industria, Jonathan Reynolds, ha affermato che i ministri vogliono e intendono riconoscere uno Stato palestinese.

Alla domanda se il riconoscimento avverrà durante questa legislatura, Reynolds ha risposto: "In questa legislatura, sì. Voglio dire, se porta alla svolta di cui abbiamo bisogno."

"Ma non dimentichiamo che possiamo farlo solo una volta. Se lo facciamo in modo simbolico, senza produrre la fine di questo conflitto, quale sarebbe il passo successivo?", ha aggiunto.

Riferendosi alla situazione critica a Gaza, ha dichiarato: "Il punto sugli aiuti aerei è che non possiamo aspettare — dobbiamo fare qualcosa."

"Tutti possiamo vedere la mancanza di umanità che si sta manifestando."

Secondo alcuni rapporti, il Primo Ministro britannico Keir Starmer è sotto pressione da parte di alcuni membri di spicco del governo affinché riconosca immediatamente uno Stato palestinese.

Il Comitato per gli Affari Esteri del Parlamento ha recentemente chiesto al governo di riconoscere immediatamente lo Stato palestinese "con coraggio e determinazione" nei suoi preparativi con gli alleati per una soluzione a due Stati per israeliani e palestinesi.

Emily Thornberry, presidente del comitato, ha dichiarato in un comunicato che c'è "una grande frustrazione tra molti cittadini britannici per il fatto che il governo abbia agito costantemente troppo poco e troppo tardi".

In un altro segnale di pressione su Starmer, oltre 200 parlamentari hanno firmato una lettera trasversale chiedendogli di riconoscere lo Stato palestinese.