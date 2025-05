L'Iran è disposto a raggiungere un accordo con gli Stati Uniti in cambio della revoca delle sanzioni economiche, ha dichiarato un funzionario iraniano in un'intervista a NBC News.

Ali Shamkhani, consigliere della Guida Suprema iraniano Ali Khamenei, ha affermato che l'Iran si impegnerebbe a non produrre mai armi nucleari, a eliminare le sue scorte di uranio altamente arricchito, ad arricchire l'uranio solo ai livelli bassi necessari per usi civili e a consentire agli ispettori internazionali di supervisionare il processo, secondo quanto riportato dall’emittente statunitense mercoledì.

Shamkhani ha confermato la disponibilità dell'Iran a firmare un accordo immediatamente, se determinate condizioni saranno soddisfatte.

“È ancora possibile. Se gli americani agiranno come dicono, potremo senz’altro avere relazioni migliori,” ha dichiarato Shamkhani, aggiungendo: “Questo potrebbe portare a una situazione migliore nel prossimo futuro.”

‘Ramo d’ulivo o filo spinato?’

Le dichiarazioni di Shamkhani sono arrivate dopo che martedì Trump ha definito l'Iran la “forza più distruttiva” in Medio Oriente, accusando Teheran di essere responsabile dell'instabilità nella regione e avvertendo che gli Stati Uniti non permetteranno mai all'Iran di ottenere un'arma nucleare.

Offrendo quello che ha definito un ultimo avvertimento e una potenziale apertura alla diplomazia, Trump ha dichiarato che l'Iran ha una scelta tra continuare il suo “caos e terrore” o adottare un percorso verso la pace.

Teheran ha ripetutamente negato le accuse di fomentare l'instabilità in Medio Oriente.

Trump ha dichiarato di essere disposto a concludere un nuovo accordo con Teheran, ma solo se i suoi leader cambieranno atteggiamento.

“Voglio fare un accordo con l'Iran,” ha affermato.

“Ma se la leadership iraniana rifiuta questo ramo d'ulivo, non avremo altra scelta che applicare la massima pressione.”

Parlando a un vertice sugli investimenti nella capitale saudita Riad, Trump ha ribadito che “l'Iran non avrà mai un'arma nucleare” e ha sottolineato che la sua offerta di un accordo non durerà per sempre.

Shamkhani, tuttavia, ha espresso frustrazione per il tono di Trump e per le sue continue minacce, durante l'intervista con NBC.

“Parla del ramo d'ulivo, che non abbiamo mai visto. È stato tutto filo spinato», ha commentato.