Il razzo Starship di SpaceX è decollato nei cieli durante il suo nono volo di prova, parte dell'ambizioso progetto dell'azienda guidata da Elon Musk per sviluppare un veicolo spaziale in grado di supportare missioni interplanetarie. Tuttavia, il razzo si è disintegrato a metà volo.

“Come se il test di volo non fosse già abbastanza emozionante, Starship ha sperimentato una disassemblaggio rapido e non programmato,” ha dichiarato SpaceX in un post su X, precedentemente noto come Twitter, martedì.

“I team continueranno a esaminare i dati e a lavorare verso il nostro prossimo test di volo.”

“Con un test come questo, il successo deriva da ciò che impariamo, e il test di oggi ci aiuterà a migliorare l'affidabilità di Starship mentre SpaceX cerca di rendere la vita multiplanetaria,” ha aggiunto l'azienda.

Il razzo, alto 400 piedi, è decollato dal sito di lancio Starbase di SpaceX a Boca Chica, Texas, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla Federal Aviation Administration (FAA) degli Stati Uniti.

Il volo è avvenuto dopo significativi aggiornamenti apportati al razzo, a seguito di guasti alla fase superiore durante i precedenti voli di prova a gennaio e marzo.