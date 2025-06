"Questo gruppo promuove un'ideologia che cerca di far sentire alcuni australiani non benvenuti nella loro stessa casa. È questo tipo di odio estremista che non è accettabile e non ha posto in Australia," ha affermato Burke su X.

Secondo SBS News, l'inserimento della rete nella lista significa che chiunque venga trovato membro o associato al gruppo potrebbe affrontare fino a 25 anni di carcere.

"Questa decisione darà al governo australiano un potere significativamente maggiore per limitare le attività degli estremisti nel nostro paese e per garantire la sicurezza degli australiani," ha aggiunto Burke.

All'inizio di quest'anno, il governo australiano ha imposto sanzioni contro Terrorgram, segnando la prima volta che Canberra ha applicato sanzioni contro il finanziamento del terrorismo a un'entità interamente basata online.

Terrorgram è una rete online che opera principalmente tramite l'app di messaggistica Telegram e promuove ideologie neo-fasciste, suprematiste bianche e di accelerazionismo militante.

Secondo il Ministero dell'Interno del Regno Unito, il gruppo mira al "collasso del mondo occidentale e a una 'guerra razziale' attraverso atti di terrorismo violento".

Il Regno Unito ha designato Terrorgram come organizzazione terroristica vietata nell'aprile 2024.

Almeno due attacchi sono stati associati a Terrorgram: un accoltellamento trasmesso in diretta di cinque persone da parte di un diciottenne fuori da una moschea in Türkiye nell'agosto dello scorso anno e la sparatoria mortale di due uomini in un bar nella capitale slovacca, Bratislava, nell'ottobre 2022.