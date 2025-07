Turkish Aerospace Industries (TAI) ha firmato un contratto con le aziende indonesiane di difesa PT Dirgantara Indonesia e PT Republik Aero Dirgantara per l'esportazione di 48 caccia KAAN, secondo quanto dichiarato venerdì da funzionari.

L'accordo, finalizzato durante la Fiera Internazionale dell'Industria della Difesa (IDEF) a Istanbul, include la cooperazione nella produzione, nell'ingegneria e nel trasferimento tecnologico. Le consegne saranno completate entro 120 mesi, con i motori che saranno prodotti in Türkiye

Il Presidente delle Industrie della Difesa, Haluk Gorgun, ha dichiarato che l'accordo segue un'intesa tra governi firmata a giugno, aggiungendo che la vendita rappresenta un “momento storico” nei rapporti bilaterali di difesa.

“Sono profondamente grato di poter assistere a questo momento insieme. Siamo entusiasti e, allo stesso tempo, orgogliosi,” ha detto Gorgun. “Attraverso questa cooperazione, puntiamo a sostenere la creazione di un'infrastruttura industriale locale in Indonesia e a rafforzare la collaborazione tra i due paesi sia nella produzione che nell'ingegneria.”

Alla domanda se fossero in corso trattative con altri paesi per la vendita del KAAN, Gorgun ha risposto: “Ci sono molti paesi. Condivideremo i dettagli a tempo debito.”

KAAN, il primo caccia prodotto interamente in Türkiye, ha effettuato il suo volo inaugurale all'inizio del 2024. Sono stati sviluppati tre prototipi, e due di essi dovrebbero volare nuovamente nell'aprile 2026. La prima fase della produzione in serie è prevista per iniziare.

Il Direttore Generale di TAI, Mehmet Demiroglu, ha affermato che il KAAN colloca la Türkiye tra un ristretto gruppo di nazioni capaci di sviluppare aerei da combattimento di nuova generazione.

“Ci sono quattro paesi che lo hanno costruito. E ci sono consorzi che stanno ancora cercando di farlo,” ha aggiunto, sottolineando che alcuni di questi progetti, incluso uno annunciato al Paris Airshow nel 2018, non prevedono un primo volo prima del 2035–2040.

“Questo dimostra quanto velocemente ci siamo mossi, quanto crediamo in questo progetto e quali sono le nostre capacità.”

Demiroglu ha anche affermato che un accordo di fornitura per l'addestratore a reazione Hurjet della Türkiye è previsto con la Spagna entro la fine dell'anno, a seguito di un memorandum d'intesa firmato a maggio.

“L'Indonesia ha un potenziale significativo. Crediamo che ci sia un grande potenziale anche nei paesi del Golfo,” ha concluso.