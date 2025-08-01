La Türkiye sta monitorando attentamente il processo in corso di integrazione delle Forze Democratiche Siriane (SDF), dominate dall'YPG e sostenute dagli Stati Uniti, nell'esercito siriano, secondo un accordo firmato all'inizio di quest'anno, ha dichiarato il Ministero della Difesa Nazionale turco.

Parlando durante una conferenza stampa ad Ankara giovedì, il portavoce del ministero, Zeki Akturk, ha affermato che il processo di integrazione dovrebbe essere completato entro la fine del 2025, in base ai termini di un accordo firmato il 10 marzo tra Damasco e le SDF.

“L'integrazione del gruppo nell'esercito siriano dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi sul campo,” ha dichiarato Akturk ai giornalisti.