La Türkiye monitora l'integrazione delle SDF guidate dall'YPG nell'esercito siriano
Le autorità turche ribadiscono il loro impegno a fornire formazione, consulenza e assistenza tecnica su richiesta della Siria.
Spokesperson Zeki Akturk has reiterated Türkiye’s commitment to Syria’s political unity and territorial integrity. (Photo: AA) / AA
1 agosto 2025

La Türkiye sta monitorando attentamente il processo in corso di integrazione delle Forze Democratiche Siriane (SDF), dominate dall'YPG e sostenute dagli Stati Uniti, nell'esercito siriano, secondo un accordo firmato all'inizio di quest'anno, ha dichiarato il Ministero della Difesa Nazionale turco.

Parlando durante una conferenza stampa ad Ankara giovedì, il portavoce del ministero, Zeki Akturk, ha affermato che il processo di integrazione dovrebbe essere completato entro la fine del 2025, in base ai termini di un accordo firmato il 10 marzo tra Damasco e le SDF.

“L'integrazione del gruppo nell'esercito siriano dovrebbe essere completata entro la fine dell'anno. Stiamo seguendo da vicino gli sviluppi sul campo,” ha dichiarato Akturk ai giornalisti.

Le SDF, che hanno ricevuto un notevole supporto militare, assistenza finanziaria e addestramento delle truppe dagli Stati Uniti con il pretesto di combattere Daesh in Siria, sono dominate dall'YPG, il ramo siriano del PKK.

Ribadendo la politica di lunga data di Ankara sulla Siria, il Ministero della Difesa ha riaffermato l'impegno della Türkiye per l'unità politica e l'integrità territoriale del paese.

“In questo contesto, continueremo a fornire formazione, consulenza e assistenza tecnica richieste dall'amministrazione siriana per migliorare la sua capacità di combattere le organizzazioni terroristiche,” ha aggiunto Akturk.

