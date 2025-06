Il Presidente Erdoğan ha dichiarato venerdì che la spirale di violenza innescata dagli attacchi israeliani potrebbe avere conseguenze dannose per la regione e per l'Europa, in termini di possibili ondate migratorie e rischi di perdite nucleari.

Secondo quanto riferito dalla Direzione della Comunicazione della Presidenza turca, durante la conversazione telefonica con il Cancelliere tedesco Friedrich Merz, Erdoğan ha sottolineato che le controversie nucleari con l'Iran dovrebbero essere risolte al tavolo dei negoziati, e che il conflitto iniziato con l'attacco di Israele all'Iran ha portato la minaccia alla sicurezza regionale al livello più alto.

In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, la Direzione della Comunicazione ha dichiarato:

Durante il colloquio, i due leader hanno inoltre discusso delle relazioni bilaterali e delle questioni regionali.