Dopo le controverse politiche degli Stati Uniti su Ucraina e Gaza, il presidente Donald Trump ha rivolto la sua attenzione all’Iran, cercando di riaprire i negoziati con quello che da tempo è uno dei principali avversari di Washington.

Tuttavia, la strada verso un possibile accordo è piena di ostacoli.

Il programma nucleare iraniano, con livelli di arricchimento dell’uranio sempre più vicini alla soglia necessaria per la produzione di armi, resta un punto di forte contrasto.

La decisione di Trump di ritirarsi dall’accordo sul nucleare del 2015 durante il suo primo mandato, unita alla sua politica di “massima pressione”, ha lasciato Teheran profondamente diffidente sulle reali intenzioni di Washington.

"Preferirei negoziare un accordo. Non sono sicuro che tutti siano d'accordo con me, ma possiamo trovare un'intesa che sarebbe altrettanto valida come una vittoria militare", ha dichiarato Trump in una recente intervista a Fox News.

Eppure, il suo tono conciliatorio è stato accompagnato da minacce: “Se dovessimo intervenire militarmente, sarebbe una cosa terribile per loro”. Ha inoltre avvertito che “qualcosa accadrà molto presto”, ripetendo l'affermazione per enfatizzarla.

"L'altra alternativa è che dobbiamo fare qualcosa, perché non possiamo permettere loro di avere un’arma nucleare", ha aggiunto.

L’Iran nega di essere impegnato nello sviluppo di un’arma nucleare, ma ha continuato ad arricchire uranio a livelli più elevati, soprattutto dopo che la precedente amministrazione Trump si è ritirata dal JCPOA, mettendo fine all'accordo raggiunto con Teheran durante l’era Obama.

Donald Trump si presenta come un abile negoziatore, intensificando la pressione su Teheran—ma l'Iran non ha mostrato segni di cedimento. La risposta iraniana alle minacce di Trump è stata indifferente.

La guida suprema iraniana, Ali Khamenei, ha respinto qualsiasi negoziato con un "governo prepotente", senza menzionare direttamente gli Stati Uniti.

Nel frattempo, il presidente moderato dell'Iran, Masoud Pezeshkian, ha reagito con un commento lapidario: "Fate quello che volete."

Tuttavia, la missione iraniana all'ONU ha lasciato uno spiraglio aperto.

"Se l'obiettivo dei negoziati è affrontare le preoccupazioni relative a una possibile militarizzazione del programma nucleare iraniano, tali discussioni potrebbero essere prese in considerazione", ha dichiarato in un comunicato.

La confusione attorno all’iniziativa di Trump non ha aiutato.

Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha affermato che Teheran non ha ricevuto alcuna lettera da Trump. Tuttavia, secondo alcune fonti, Anwar Gargash, consigliere diplomatico del presidente degli Emirati Arabi Uniti, avrebbe consegnato la lettera mercoledì, evidenziando il caos nelle comunicazioni.

Nel frattempo, l'amministrazione Trump sta valutando un piano per intercettare e ispezionare le petroliere iraniane in mare, invocando l'accordo internazionale del 2003 sulla Proliferation Security Initiative, progettato per limitare la diffusione delle armi di distruzione di massa.

Le due parti possono negoziare?

"Il fatto che Trump lo abbia annunciato pubblicamente in anticipo rende l'intera situazione discutibile", afferma Ghoncheh Tazmini, analista politico iraniano-canadese. "Vuole concludere un accordo, ma stabilire questo tipo di tono fin dall'inizio riflette la natura dell'approccio che intende adottare".

"La lettera di Trump segnala un tentativo di riaprire i negoziati sul nucleare", sostiene la dottoressa Daria Daniels Skodnik, politologa ed ex vice comandante del NATO Defence College di Roma.

Tuttavia, evidenzia le contraddizioni insite nell'approccio dell'ex presidente USA: "Questo si allinea alla sua strategia di 'massima pressione', volta a costringere Teheran a concessioni attraverso sanzioni e deterrenza".

"Sebbene i contenuti della lettera restino riservati—così come il possibile ruolo di Putin nel facilitarla—Trump ha pubblicamente delineato l'alternativa per l'Iran: negoziare o affrontare un'azione militare", ha detto la dottoressa Skodnik a TRT World.

La studiosa ha inoltre sottolineato le accuse secondo cui i Guardiani della Rivoluzione iraniani (IRGC) avrebbero complottato per assassinare Trump lo scorso anno, un fattore che rende ancora più ardua la possibilità di una diplomazia diretta.

"Portare l'Iran al tavolo dei negoziati sarà difficile", concorda Tazmini. "La fazione militare-sicurezza-intelligence all'interno del campo della guida suprema rimane fortemente scettica su qualsiasi coinvolgimento con l'amministrazione Trump", aggiunge.

Lo stesso Khamenei ha definito la lettera di Trump un "inganno", rafforzando l'istinto di Teheran di resistere alla pressione statunitense piuttosto che cedere.

Nonostante ciò, i rappresentanti iraniani hanno partecipato a un incontro sponsorizzato dalla Cina a Pechino insieme ai russi per esplorare possibili modi per rilanciare l'accordo sul nucleare del 2015, che scadrà a ottobre se non rinnovato.

“Speriamo ancora di poter sfruttare il tempo limitato a nostra disposizione prima della scadenza di ottobre di quest'anno per raggiungere un accordo, un nuovo accordo che permetta di preservare il JCPOA," ha dichiarato mercoledì l'ambasciatore cinese presso le Nazioni Unite, Fu Cong, prima di una sessione straordinaria del Consiglio di Sicurezza dell'ONU sul programma nucleare iraniano.

"Esercitare la massima pressione su un determinato Paese non produrrà il risultato auspicato," ha aggiunto l'ambasciatore, riferendosi alle minacce di Trump nei confronti dell'Iran.

Le battute d'arresto dell'Iran possono spingere Teheran a un accordo?

L'influenza regionale dell'Iran è diminuita da ottobre. Hezbollah, il suo alleato libanese, è stato duramente colpito dagli attacchi israeliani, mentre il regime di Assad in Siria—un altro alleato di Teheran—è crollato improvvisamente sotto l'avanzata dell'opposizione a dicembre.

"La deterrenza regionale dell'Iran si è indebolita, lasciando la sua posizione sempre più vulnerabile", afferma la dottoressa Skodnik. "Israele ha smantellato sistematicamente gran parte della rete di difesa aerea iraniana, aumentando il rischio per i suoi siti nucleari."

Queste battute d'arresto potrebbero alla fine spingere Teheran verso la diplomazia—ma non da una posizione di apparente debolezza. "L'Iran potrebbe preferire resistere alle difficoltà piuttosto che negoziare sotto coercizione", aggiunge Skodnik.

Cosa servirebbe per raggiungere un accordo?

Perché qualsiasi accordo sia fattibile, sarebbe essenziale un "sostegno regionale o dell'UE", afferma la dottoressa Skodnik. "Gli stati del Golfo come Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar, grazie ai loro legami in evoluzione con Teheran, potrebbero fungere da mediatori."

"Un approccio graduale di allentamento delle sanzioni economiche in cambio di restrizioni nucleari potrebbe rivelarsi più efficace rispetto a ultimatum rigidi", aggiunge.

Se gli Stati Uniti modificassero la loro strategia limitando gli attacchi preventivi israeliani sul territorio iraniano in cambio di una de-escalation nucleare, Teheran potrebbe riconsiderare le proprie ambizioni nucleari.

Secondo le recenti stime dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), l'arricchimento nucleare dell'Iran ha raggiunto una purezza del 60%, ben oltre i limiti stabiliti dall'accordo dell'era Obama. La produzione di armi nucleari richiede una purezza del 90%.

"Nonostante la sua posizione indebolita—o forse proprio per questo—l'Iran non dovrebbe essere sottovalutato. Un intervento militare contro le sue installazioni nucleari rimane un'opzione ad alto rischio che potrebbe esacerbare la crisi anziché risolverla", conclude Skodnik.