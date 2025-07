In un incontro tenutosi martedì sera alla Casa Bianca con deputati repubblicani della Camera, il presidente Donald Trump ha confermato di aver discusso l’ipotesi di rimuovere il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, da tempo nel mirino per la sua resistenza a ridurre i tassi di interesse. Tuttavia, meno di 24 ore dopo, Trump ha definito “molto improbabile” un licenziamento, a meno che non emergano frodi gravi.

Durante la riunione, Trump ha mostrato una lettera – successivamente definita una bozza preparata da terzi – relativa all’eventuale rimozione di Powell. Alcuni deputati repubblicani hanno espresso forte insistenza su questa possibilità, in particolare durante un incontro dedicato alle normative sulle criptovalute.

Negli ultimi giorni, la Casa Bianca ha accusato Powell di aver gestito male un progetto da 2,5 miliardi di dollari alla FED, alimentando le voci su un possibile cambio al vertice della banca centrale.

Dopo le dichiarazioni di Trump, i mercati azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo, con il Dow Jones che ha guadagnato lo 0,53%, il Nasdaq lo 0,26% e l’S&P 500 lo 0,32%. Il mercato obbligazionario è rimasto sostanzialmente stabile.

Mentre alcuni deputati repubblicani, come quelli del Freedom Caucus, spingono per un cambio di rotta, al Senato prevale un atteggiamento più prudente. Il senatore della Carolina del Nord Thom Tillis ha avvertito che un licenziamento di Powell provocherebbe una “reazione molto rapida” e ha definito un errore l’idea di rendere la FED subordinata al presidente. Il senatore della Louisiana John Kennedy, pur riconoscendo qualche dissenso, ha invece giudicato “ragionevole” il lavoro svolto da Powell.