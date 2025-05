Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato, in un intervento trasmesso domenica, che non si è presentata la necessità di utilizzare armi nucleari in Ucraina e che spera che tale necessità non si presenti in futuro.

In un frammento di un'intervista in arrivo con la televisione di Stato russa, pubblicato su Telegram, Putin ha affermato che la Russia ha la forza e i mezzi per portare il conflitto in Ucraina a una "conclusione logica".

Rispondendo a una domanda di un giornalista della televisione di Stato riguardo agli attacchi ucraini contro la Russia, Putin ha detto: "Non c'è stata necessità di usare quelle (armi nucleari)... e spero che non saranno necessarie."

Ha aggiunto: "Abbiamo abbastanza forza e mezzi per portare ciò che è iniziato nel 2022 a una conclusione logica con l'esito richiesto dalla Russia."

Nel febbraio 2022, Putin ha ordinato a decine di migliaia di truppe russe di entrare in Ucraina, in quella che il Cremlino definisce una "operazione militare speciale" contro il paese vicino.

Sebbene le truppe russe siano state respinte da Kiev, le forze di Mosca attualmente controllano circa il 20% dell'Ucraina, inclusa gran parte del sud e dell'est.

Nelle ultime settimane, Putin ha espresso disponibilità a negoziare un accordo di pace, mentre il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di voler porre fine al conflitto attraverso mezzi diplomatici.

La paura di un'escalation nucleare è stata un fattore nelle considerazioni dei funzionari statunitensi sin dall'attacco della Russia all'Ucraina all'inizio del 2022.

L'ex direttore della CIA William Burns ha affermato che c'era un rischio reale, alla fine del 2022, che la Russia potesse utilizzare armi nucleari contro l'Ucraina.

Xi in visita a Mosca

Il Presidente cinese Xi Jinping visiterà la Russia dal 7 al 10 maggio e si unirà a Vladimir Putin per l'80° anniversario della vittoria degli Alleati contro la Germania nazista, ha dichiarato domenica il Cremlino.

L'ufficio del Presidente russo ha affermato che Xi terrà anche colloqui bilaterali con Putin sullo "sviluppo di partenariati e legami strategici" e su "questioni dell'agenda internazionale e regionale".

"Si prevede che i governi e i ministri... firmeranno una serie di documenti bilaterali", ha aggiunto.

Putin ha ordinato una tregua di tre giorni nella guerra in Ucraina per coincidere con le commemorazioni russe della Seconda Guerra Mondiale il 9 maggio, che il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha definito una messa in scena.

La Cina si è presentata come una parte neutrale nella guerra, che dura ormai da tre anni, sebbene i governi occidentali affermino che i suoi stretti legami con la Russia abbiano fornito a Mosca un supporto economico e diplomatico cruciale.