Un volo Lufthansa diretto a Hyderabad, in India, è tornato all'aeroporto di Francoforte domenica sera dopo aver ricevuto una minaccia di bomba mentre era in volo, ha confermato la polizia tedesca lunedì.

Il volo LH752, operato da un Boeing 787-9 Dreamliner, è atterrato in sicurezza all'aeroporto di Francoforte intorno alle 18:30 ora locale (16:30 GMT) di domenica, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica HR.

Le autorità non hanno rivelato come o dove sia stata ricevuta la minaccia, citando un'indagine in corso.

Secondo Fraport, l'operatore aeroportuale, circa 200 passeggeri sono stati forniti di letti da campo nell'area di transito, poiché erano obbligati a rimanere lì senza visti. Sono stati inoltre distribuiti cibo e bevande.

I dati di tracciamento del volo hanno mostrato che l'aereo era in volo da quasi due ore e stava sorvolando lo spazio aereo bulgaro quando ha effettuato un'inversione di rotta vicino alla costa del Mar Nero.

Il volo era originariamente previsto per arrivare a Hyderabad alle 1:20 ora locale di lunedì (19:50 GMT di domenica).