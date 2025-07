Il ministro degli Esteri britannico David Lammy ha elogiato il ruolo cruciale della Türkiye nella regione durante una conferenza stampa ad Ankara, successiva ai colloqui con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan.

Lunedì, Lammy ha sottolineato il forte rapporto diplomatico tra il Regno Unito e la Türkiye, basato su un dialogo frequente, un allineamento strategico e profondi legami culturali.

"In questi 12 mesi di mandato, non c'è stato un solo mese in cui non abbia incontrato o parlato, spesso più di una volta, con il Ministro Hakan Fidan," ha dichiarato, evidenziando la forza e la frequenza dell'impegno tra Regno Unito e Türkiye.

Lammy ha fatto riferimento ai circa cinque milioni di cittadini britannici che si prevede viaggeranno in Türkiye quest'anno e alla presenza di comunità di lingua turca nel Regno Unito come prova dei duraturi legami tra le persone.

Ha inoltre sottolineato i negoziati in corso per un nuovo Accordo di Libero Scambio, che si basa su un commercio annuale di 28 miliardi di sterline (38,4 miliardi di dollari).

"La collaborazione tra l'industria e le imprese turche, spesso localizzate nel Regno Unito, è una testimonianza di questa forte relazione commerciale," ha aggiunto.

Il ruolo della Türkiye in Ucraina, Gaza e Siria

Lammy ha lodato gli sforzi della Türkiye per mediare la pace e contrastare l'aggressione russa in Ucraina, sottolineando il lavoro di Ankara per stabilizzare la regione del Mar Nero e perseguire un cessate il fuoco tanto atteso.

"Sono estremamente grato per il lavoro che la Türkiye ha svolto nel tentativo di negoziare una pace... e porre fine alla tremenda perdita di vite umane," ha dichiarato, citando il continuo tributo pagato dai civili ucraini e dall'esercito russo.

Riguardo a Gaza, Lammy ha sottolineato la preoccupazione condivisa di entrambi i Paesi per la crisi umanitaria e ha ribadito un fermo impegno per una soluzione a due Stati. Ha anche confermato che la Siria è stata un argomento di discussione, affermando l'apprezzamento del Regno Unito per la cooperazione della Türkiye sulla sicurezza regionale.

"Abbiamo un rapporto di lavoro così stretto, e penso che nei prossimi mesi vedrete una maggiore collaborazione tra il Regno Unito e la Türkiye in questo momento geopolitico molto difficile e impegnativo," ha concluso.