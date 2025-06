Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha elogiato il settore industriale della difesa della Türkiye e ha affermato che l'industria della difesa del Paese dovrebbe essere più strettamente collegata al Regno Unito, alla Norvegia e all'Unione Europea.

"La Türkiye ha una base industriale della difesa molto ampia. A volte ci dimentichiamo di ciò che possiedono. Ho visitato alcune delle loro aziende, ed è davvero impressionante," ha dichiarato Rutte durante il NATO Public Forum all'Aia martedì.

"Dobbiamo assicurarci che la base industriale della difesa turca sia il più possibile collegata al Regno Unito, alla Norvegia e all'Unione Europea," ha aggiunto.

Rutte ha messo in guardia contro la creazione di divisioni interne all'alleanza basate su quadri di cooperazione nella difesa, affermando: "Non tracciamo queste barriere all'interno della NATO. Non sarà utile."

I leader dei 32 Stati membri della NATO si stanno riunendo all'Aia il 24 e 25 giugno per un vertice cruciale, dominato dai dibattiti sull'aumento delle spese per la difesa e sulla candidatura dell'Ucraina all'adesione.