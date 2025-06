L'accordo di pace sostenuto dall'amministrazione Trump promette di porre fine ai conflitti nell'est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), ma solleva interrogativi su trasparenza, responsabilità e obiettivi economici.

Il Ruanda e la Repubblica Democratica del Congo firmeranno venerdì a Washington un accordo volto a porre fine ai conflitti che da anni insanguinano l’est del paese e hanno causato la morte di migliaia di persone.

Tuttavia, persistono dubbi sull’ambiguità dell’accordo e sugli interessi politici ed economici che lo sostengono.

L'accordo arriva dopo mesi di diplomazia portata avanti dall'amministrazione Trump, che ha celebrato pubblicamente l'iniziativa.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso la sua delusione per non essere stato insignito del Premio Nobel per la Pace a seguito di questo sforzo.

Ma i critici avvertono che l'accordo manca di chiarezza, soprattutto per quanto riguarda il suo quadro economico.

L'est della Repubblica Democratica del Congo è ricco di minerali come cobalto e litio, fondamentali per i veicoli elettrici, e gli Stati Uniti sono desiderosi di contrastare la crescente influenza della Cina nella regione.

Il gruppo ribelle M23, composto in gran parte da Tutsi, ha ripreso le ostilità alla fine del 2021, conquistando ampie porzioni di territorio, incluso Goma, una città strategica vicino al confine con il Ruanda.

Kinshasa ha ripetutamente accusato Kigali di sostenere l’M23, accusa sostenuta anche da Washington.

Il Ruanda respinge queste accuse, insistendo invece sulla necessità di agire contro l’FDLR, un gruppo composto da Hutu – tra cui figure legate al genocidio del 1994.

Secondo il vice portavoce del Dipartimento di Stato, Tommy Pigott, l’accordo sarà firmato dal Ministro degli Esteri del Ruanda, Olivier Nduhungirehe, e dalla Ministra degli Esteri della Repubblica Democratica del Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, alla presenza del Segretario di Stato americano Marco Rubio.

La Casa Bianca ha annunciato che il presidente Trump incontrerà entrambi i ministri nello Studio Ovale.

In una dichiarazione congiunta dei tre paesi, si afferma che l’accordo prevede l’impegno a rispettare l’integrità territoriale, a vietare le ostilità e a disarmare tutti i gruppi armati non statali.

Il comunicato fa anche riferimento a un “quadro di integrazione economica regionale” e a un vertice a cui parteciperanno Trump, il presidente ruandese Paul Kagame e il presidente congolese Félix Tshisekedi.

L’accordo è stato mediato dal Qatar e dall’uomo d’affari americano di origini libanesi Massad Boulos, suocero di Tiffany, la figlia di Trump e sua principale consigliera per gli affari africani.

Controversie economiche

Il medico congolese Denis Mukwege, premio Nobel per la Pace nel 2018 per il suo impegno contro la violenza sessuale in tempo di guerra, ha criticato l’accordo, affermando che premia l’aggressione.

In una dichiarazione, Mukwege ha affermato che l’accordo “equivarrebbe a premiare l’aggressione, legittimare il saccheggio delle risorse naturali del Congo e costringere le vittime ad allontanarsi dal proprio patrimonio nazionale sacrificando la giustizia in nome di una pace instabile e fragile”.

Secondo quanto riportato da Africa Intelligence prima della firma, l’accordo richiederebbe al Ruanda di ritirare le sue “misure di difesa” e alla Repubblica Democratica del Congo di interrompere i legami con l’FDLR.

Tuttavia, il ministro degli Esteri del Ruanda ha smentito questa notizia, dichiarando: “I termini ‘Forze di Difesa del Ruanda’, ‘truppe ruandesi’ o ‘ritiro’ non compaiono in alcun punto del documento.”

Durante una visita a Washington lo scorso aprile, la più alta diplomatica della RDC aveva dichiarato che Kigali doveva ritirarsi dal territorio congolese.

Entrambi i paesi cercano di guadagnarsi il favore di Washington.

Il Ruanda ha discusso la possibilità di ospitare migranti espulsi dagli Stati Uniti, una delle priorità politiche chiave per Trump.

Nel frattempo, Kinshasa propone un accordo di investimento statunitense ispirato al modello dell’intesa mineraria che Washington aveva un tempo stretto con l’Ucraina.