“Un recente aumento della violenza e l'escalation delle tensioni politiche in Sud Sudan stanno mettendo a rischio il fragile processo di pace,” ha avvertito sabato una commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani.

Questo avvertimento arriva dopo diversi arresti chiave, tra cui funzionari fedeli al vicepresidente Riek Machar, che hanno sollevato dubbi sul futuro dell'accordo di pace del 2018 che aveva posto fine a una brutale guerra civile.

"Stiamo assistendo a una preoccupante regressione che potrebbe cancellare anni di progressi duramente conquistati", ha dichiarato Yasmin Sooka, presidente della Commissione ONU per i Diritti Umani in Sud Sudan, in un comunicato.

Ha esortato i leader a "rifocalizzarsi urgentemente sul processo di pace, rispettare i diritti umani dei cittadini sud sudanesi e garantire una transizione democratica senza intoppi."

Le tensioni sono esplose all'inizio di questo mese quando le forze di sicurezza fedeli al presidente Salva Kiir hanno arrestato due ministri e diversi alti ufficiali militari legati a Machar.

Questo è avvenuto in un contesto di scontri violenti tra le forze nazionali e la milizia White Army, un gruppo prevalentemente appartenente all'etnia Nuer di Machar, nella città settentrionale di Nasir.

Accordo di pace e’ fragile

La violenza ha suscitato timori che l'accordo di condivisione del potere, che avrebbe dovuto unire le fazioni in guerra del paese sotto un unico governo, stia andando in frantumi.

"Invece di alimentare divisioni e conflitti, i leader devono urgentemente rifocalizzarsi sul processo di pace," ha ribadito Sooka.

Esclation in aumento e Attaco una guarnigione militare

Gli arresti sono stati parzialmente attribuiti a una presunta collaborazione tra la fazione di Machar e la milizia White Army, accusata di aver attaccato una guarnigione militare martedì vicino a Nasir. Il partito di Machar, tuttavia, ha negato le accuse.

Il ministro dell'Informazione Michael Makuei ha dichiarato che gli arresti sono stati effettuati a causa di conflitti legali con la legge.

In un incidente correlato, un elicottero delle Nazioni Unite che tentava di evacuare soldati da Nasir è stato abbattuto venerdì, causando la morte di un membro dell'equipaggio e di diversi soldati.

Il Sud Sudan sta entrando in un nuovo ciclo di guerra?

L'attacco ha ulteriormente intensificato la situazione già volatile nella regione.

Barney Afako, un altro membro della commissione ONU, ha espresso preoccupazioni simili, descrivendo l'ambiente come un ritorno alle "spericolate lotte di potere che hanno devastato il paese in passato."

Afako ha sottolineato che i sud sudanesi "meritano una tregua e la pace, non un altro ciclo di guerra."

Il Sud Sudan, che è diventato la nazione più giovane del mondo nel 2011, è precipitato in una guerra civile nel 2013.

Sebbene un accordo di pace nel 2018 abbia portato a una cessazione delle ostilità, l'attuazione di riforme chiave, tra cui il disarmo dei gruppi armati e i preparativi per le elezioni, è rimasta bloccata.