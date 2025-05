I sostituti dei due astronauti bloccati della NASA sono partiti verso la Stazione Spaziale Internazionale, aprendo la strada al ritorno della coppia dopo nove lunghi mesi.

Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato venerdì alle 19:03 ET (23:03 GMT) dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, trasportando quattro astronauti che sostituiranno Butch Wilmore e Suni Williams, entrambi veterani della NASA e piloti collaudatori della Marina degli Stati Uniti in pensione.

L'arrivo è previsto per la tarda serata di sabato.

La NASA desidera un periodo di sovrapposizione tra i due equipaggi affinché Wilmore e Williams possano aggiornare i nuovi arrivati sugli eventi a bordo del laboratorio orbitante.

Questo metterebbe la coppia sulla strada per un distacco dalla stazione la prossima settimana e un ammaraggio al largo della costa della Florida, tempo permettendo.

La coppia sarà accompagnata nel ritorno dagli astronauti che sono saliti a bordo con una missione di soccorso su SpaceX lo scorso settembre, con due posti vuoti riservati a Wilmore e Williams per il viaggio di ritorno.

Partendo dal Kennedy Space Center della NASA, il nuovo equipaggio comprende Anne McClain e Nichole Ayers della NASA, entrambe piloti militari; il giapponese Takuya Onishi e il russo Kirill Peskov, entrambi ex piloti di linea.

Trascorreranno i prossimi sei mesi sulla stazione spaziale, considerata la durata normale della missione, dopo aver liberato Wilmore e Williams.

"Volare nello spazio è difficile, ma gli esseri umani sono più forti", ha detto McClain pochi minuti dopo il decollo.

TRT Global - NASA delays flight to bring back stuck astronauts TRT Global - NASA says there was an issue with the hydraulic system on the ground, but everything was fine with the rocket and spacecraft. 🔗

Mesi bloccati nello spazio

Come piloti collaudatori per la nuova capsula Starliner di Boeing, Wilmore e Williams si aspettavano di essere via solo per una settimana circa quando sono partiti da Cape Canaveral il 5 giugno. Una serie di perdite di elio e guasti ai propulsori ha compromesso il loro viaggio verso la stazione spaziale, dando il via a mesi di indagini da parte della NASA e di Boeing su come procedere al meglio.

Alla fine, ritenendo la capsula non sicura, la NASA ha ordinato a Starliner di tornare vuota lo scorso settembre e ha trasferito Wilmore e Williams su un volo SpaceX previsto per il ritorno a febbraio.

Il loro ritorno è stato ulteriormente ritardato quando la nuova capsula di SpaceX ha richiesto riparazioni estese alle batterie prima di lanciare i loro sostituti. Per risparmiare alcune settimane, SpaceX ha optato per una capsula usata, anticipando il ritorno di Wilmore e Williams a metà marzo.

Già catturando l'attenzione del mondo, la loro missione inaspettatamente lunga ha assunto una svolta politica quando il presidente Donald Trump e Elon Musk di SpaceX hanno promesso all'inizio di quest'anno di accelerare il ritorno degli astronauti, incolpando l'amministrazione precedente per i ritardi.

Capitani della Marina in pensione che hanno già vissuto sulla stazione spaziale, Wilmore e Williams hanno ripetutamente sottolineato di sostenere le decisioni prese dai loro superiori della NASA dall'estate scorsa. I due hanno contribuito a mantenere operativa la stazione — riparando un bagno rotto, annaffiando piante e conducendo esperimenti — e sono persino usciti insieme per una passeggiata spaziale. Con nove passeggiate spaziali, Williams ha stabilito un nuovo record per le donne: il maggior tempo trascorso in passeggiate spaziali durante una carriera.

Un problema idraulico dell'ultimo minuto ha ritardato il tentativo di lancio iniziale di mercoledì. Si è manifestata una preoccupazione per uno dei due bracci di bloccaggio sulla struttura di supporto del razzo Falcon, che deve inclinarsi via poco prima del decollo. SpaceX ha successivamente svuotato il sistema idraulico del braccio, rimuovendo l'aria intrappolata.

La lunga permanenza della coppia è stata più difficile, hanno detto, per le loro famiglie — la moglie e le due figlie di Wilmore, e il marito e la madre di Williams. Oltre a riunirsi con loro, Wilmore, un anziano di chiesa, non vede l'ora di tornare a ministrare di persona, mentre Williams non vede l'ora di portare a spasso i suoi due Labrador retriever.

"Apprezziamo tutto l'amore e il supporto di tutti," ha detto Williams in un'intervista all'inizio di questa settimana. "Questa missione ha attirato un po' di attenzione. Ci sono aspetti positivi e negativi in questo. Ma penso che la parte positiva sia che sempre più persone si sono interessate a ciò che stiamo facendo" con l'esplorazione spaziale.