Il primo volo è stato completato dall'Aeroporto Internazionale Sabiha Gökçen di Istanbul verso la capitale siriana Damasco nell'era post-Assad .

Secondo una dichiarazione di AJet, sono iniziati i voli giornalieri di andata e ritorno per Damasco, uno dei principali snodi del Medio Oriente, dall'Aeroporto Sabiha Gökçen.

AJet è così diventata la prima compagnia aerea a operare voli da Istanbul Sabiha Gökçen a Damasco dopo 13 anni.

Dopo il volo di due ore, i passeggeri sono stati accolti con una cerimonia presso l'Aeroporto Internazionale di Damasco.

Nel suo discorso durante la cerimonia di benvenuto a Damasco, Kerem Sarp, CEO di AJet, ha dichiarato che la compagnia è orgogliosa di essere la prima a offrire voli dalla Turchia a Damasco dopo 13 anni, seguendo Turkish Airlines.

Sarp ha aggiunto: "Oggi abbiamo effettuato il nostro primo volo da Istanbul a Damasco. Venerdì 4 luglio effettueremo il nostro primo volo diretto dalla capitale turca, Ankara, a Damasco."

Questo renderà AJet la prima compagnia aerea a operare voli diretti da Ankara a Damasco dopo molti anni, ha aggiunto.

"D'ora in poi, AJet opererà voli giornalieri da Istanbul e tre voli a settimana da Ankara verso l'Aeroporto Internazionale di Damasco," ha osservato.

Ha sottolineato che con la nuova era in Siria, gli sviluppi verso la pace e la stabilità nella regione evidenziano ancora una volta l'importanza della nuova rotta, aggiungendo che i voli diretti per Damasco, una delle città antiche del Medio Oriente, contribuiranno a rivitalizzare i legami umani e commerciali e a promuovere la fratellanza durante il processo di ripresa della Siria.

AJet opera voli verso un totale di 59 destinazioni in 34 paesi, ha detto Sarp, aggiungendo che con l'aggiunta del servizio per Damasco, sono determinati a continuare i loro obiettivi di crescita in Europa, Medio Oriente, Asia Centrale e Nord Africa.