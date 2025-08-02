Gli scavi nella città antica di Laodicea, situata nel sud-ovest della Türkiye e parte della Lista Propositiva dei Siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, hanno portato alla luce un edificio assembleare di 2.000 anni, ritenuto il cuore amministrativo della metropoli antica.

La scoperta è avvenuta durante la stagione di scavi del 2025, segnando un traguardo importante nei 22 anni di lavori archeologici e di restauro nella città, oggi situata nella moderna provincia di Denizli, con una storia che risale al 5500 a.C.

Tra le scoperte precedenti a Laodicea figurano blocchi di travertino decorati con intricati affreschi, una statua alta tre metri (quasi 10 piedi) del celebre imperatore romano Traiano, la Fontana di Traiano, una testa di statua raffigurante un sacerdote e un gruppo scultoreo con la Scilla, il mostro temibile dell'Odissea di Omero.

Il lavoro di quest'anno si è concentrato sull'antico edificio assembleare, che gli archeologi ritengono ora abbia funzionato come centro politico e giudiziario della città.

Gli scavi hanno rivelato un edificio assembleare unico, con mura esterne pentagonali e una pianta esagonale, una configurazione mai vista prima nell'antica Anatolia.