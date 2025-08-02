TÜRKİYE
2 min di lettura
Scoperta una sala riunioni di 2.000 anni fa nell'antica città di Laodicea in Türkiye
Un edificio dell'epoca romana recentemente scoperto presenta mura pentagonali e una pianta esagonale – uno stile architettonico mai visto prima nell'antica Anatolia.
The structure held 600-800 members and remained in use until the seventh century AD. / Photo: AA
2 agosto 2025

Gli scavi nella città antica di Laodicea, situata nel sud-ovest della Türkiye e parte della Lista Propositiva dei Siti Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, hanno portato alla luce un edificio assembleare di 2.000 anni, ritenuto il cuore amministrativo della metropoli antica.

La scoperta è avvenuta durante la stagione di scavi del 2025, segnando un traguardo importante nei 22 anni di lavori archeologici e di restauro nella città, oggi situata nella moderna provincia di Denizli, con una storia che risale al 5500 a.C.

Tra le scoperte precedenti a Laodicea figurano blocchi di travertino decorati con intricati affreschi, una statua alta tre metri (quasi 10 piedi) del celebre imperatore romano Traiano, la Fontana di Traiano, una testa di statua raffigurante un sacerdote e un gruppo scultoreo con la Scilla, il mostro temibile dell'Odissea di Omero.

Il lavoro di quest'anno si è concentrato sull'antico edificio assembleare, che gli archeologi ritengono ora abbia funzionato come centro politico e giudiziario della città.

Gli scavi hanno rivelato un edificio assembleare unico, con mura esterne pentagonali e una pianta esagonale, una configurazione mai vista prima nell'antica Anatolia.

Risalente alla fine del I secolo a.C., la struttura poteva ospitare tra i 600 e gli 800 membri ed è rimasta in uso fino al VII secolo d.C. I nomi incisi sui sedili identificavano anziani, giovani e cittadini dell'assemblea.

Una statua seduta, probabilmente di un giudice capo, presentava una testa aggiunta in un secondo momento, suggerendo cambiamenti nella leadership nel corso del tempo.

Circondato da un'agorà politica, sale d'archivio, un grande complesso termale e lo stadio più grande della regione, il sito conferma il ruolo chiave di Laodicea come centro amministrativo e giudiziario romano.

