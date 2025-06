Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti terranno colloqui con l'Iran sul suo programma nucleare la prossima settimana, dopo un conflitto di 12 giorni con Israele che ha coinvolto gli USA e causato centinaia di morti e feriti.

Parlando ai giornalisti mercoledì, Trump ha affermato che i recenti attacchi aerei statunitensi hanno portato alla "totale distruzione" delle capacità nucleari dell'Iran, facendo arretrare il programma di "decenni".

Ha aggiunto che il cessate il fuoco annunciato all'inizio della settimana stava "andando molto bene".

Tuttavia, una valutazione dell'intelligence statunitense trapelata ai media americani suggerisce che gli attacchi potrebbero aver ritardato gli sforzi nucleari dell'Iran solo di pochi mesi.

Gli Stati Uniti sono intervenuti nel conflitto a sostegno di Israele, colpendo tre impianti nucleari in Iran. Due sono stati colpiti da bombe anti-bunker, mentre il terzo è stato attaccato con un missile guidato lanciato da un sottomarino statunitense.

"Non costruiranno bombe per molto tempo," ha detto Trump, aggiungendo che i colloqui con l'Iran sono previsti "la prossima settimana."

Ha aggiunto: "Potremmo firmare un accordo. Non lo so."

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha dichiarato che il suo governo è aperto ai colloqui, ma continuerà a "rivendicare i suoi diritti legittimi" per sviluppare l'energia nucleare a scopi pacifici.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baqaei, ha affermato che alcuni siti nucleari sono stati "gravemente danneggiati."

Tuttavia, l'Agenzia di Intelligence della Difesa degli Stati Uniti, in un rapporto citato dai media americani, ha affermato che gli attacchi americani non hanno distrutto le centrifughe iraniane né le scorte di uranio arricchito.

Invece, alcune entrate delle strutture sono state sigillate senza eliminare le strutture sotterranee.

Anche i capi dell'intelligence di Trump hanno respinto queste affermazioni mercoledì.

Il Direttore della CIA, John Radcliffe, in una dichiarazione ha affermato che nuove informazioni provenienti da una "fonte storicamente affidabile" indicano che "diverse strutture nucleari chiave iraniane sono state distrutte e dovranno essere ricostruite nel corso di anni."

Trump ha anche dichiarato mercoledì che gli Stati Uniti non hanno rinunciato alla loro pressione massima sull'Iran, inclusa la restrizione alla vendita di petrolio iraniano, ma ha segnalato un possibile allentamento delle sanzioni per aiutare il Paese a ricostruire.

"Avranno bisogno di soldi per rimettere in sesto quel Paese. Vogliamo vedere che accada," ha detto Trump in una conferenza stampa al vertice NATO, quando gli è stato chiesto se stesse allentando le sanzioni sul petrolio iraniano.

Gli Stati Uniti respingono le accuse sul trasferimento di uranio da parte dell'Iran

Sempre mercoledì, la Casa Bianca ha respinto i rapporti secondo cui l'Iran avrebbe trasferito uranio arricchito prima degli attacchi aerei statunitensi.

"Posso dirvi che gli Stati Uniti non avevano alcuna indicazione che quell'uranio arricchito fosse stato trasferito prima degli attacchi, come ho visto falsamente riportato," ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt a Fox News.

"Per quanto riguarda ciò che è sul terreno in questo momento, è sepolto sotto chilometri e chilometri di macerie a causa del successo di questi attacchi sabato sera," ha aggiunto.

Alcuni media statunitensi avevano citato preoccupazioni secondo cui circa 400 chilogrammi di uranio arricchito potrebbero essere stati trasferiti prima degli attacchi, forse nascosti altrove nel Paese.

La quantità di uranio era stata riportata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (IAEA), con cui l'Iran sta considerando di interrompere la cooperazione dopo gli attacchi israeliani e statunitensi al suo programma nucleare.

"L'IAEA ha perso visibilità su questo materiale nel momento in cui sono iniziate le ostilità," ha detto il capo dell'agenzia, Rafael Grossi, alla televisione France 2. Ma ha aggiunto: "Non voglio dare l'impressione che sia stato perso o nascosto."

Il conflitto di 12 giorni tra Iran e Israele è stato il confronto più intenso tra le due parti fino ad oggi.

L'aggressione israeliana ha colpito obiettivi nucleari e militari, oltre a aree civili, causando centinaia di morti, tra cui scienziati e alti funzionari militari, secondo il Ministero della Salute iraniano.

Ha dichiarato che almeno 627 civili sono stati uccisi, la maggior parte dei quali erano civili.

Gli attacchi missilistici e con droni dell'Iran hanno causato 28 morti in Israele, distruggendo decine di edifici e provocando a Tel Aviv perdite per miliardi.