La Banca Mondiale approva oltre 1 miliardo di dollari per ricostruire settori chiave in Iraq, Siria e Libano

I fondi sosterranno la modernizzazione dei trasporti in Iraq, l'elettricità e altre necessità infrastrutturali in Siria e i progetti essenziali di recupero in Libano a seguito degli attacchi israeliani su aree residenziali.