Due anni dopo l’uccisione con arma da taglio della campionessa keniana di atletica Agnes Tirop, il principale sospettato è stato rilasciato su cauzione ed è subito scomparso — una situazione che, secondo gli attivisti, dimostra come lo stato keniano abbia abbandonato le vittime di violenza del genere.

L’Organizzazione Civile Silencing Women Project ha registrato lo scorso anno 170 femminicidi in solo 10 delle 47 contee del paese, definendo il 2023 come “l’anno più letale mai registrato per le donne keniane”.

Il femminicidio si riferisce generalmente agli omicidi di donne perpetrati da partner, coniugi o familiari, motivati dal genere della vittima.

L’uccisione di Agnes Tirop, due volte medaglia di bronzo ai mondiali nei 10.000 metri, avvenuta nell’ottobre 2021, è stata uno dei casi di femminicidio più scioccanti degli ultimi anni e ha messo in luce le gravi lacune del sistema.

Il marito di Tirop, Ibrahim Rotich, 45 anni, era considerato il principale sospettato, ma nel novembre 2023 è stato rilasciato su cauzione per 400.000 scellini (circa 2.700 dollari all’epoca).

Il padre della vittima, Vincent Tirop, ha dichiarato che questa decisione lo ha "colpito come un fulmine".

Il padre, affranto dal dolore, ha detto all’AFP: “Ci sentiamo traditi da un sistema che pensavamo ci avrebbe aiutati nella nostra ricerca di giustizia per nostra figlia.”

Rotich era stato arrestato il giorno dopo l’omicidio nella città portuale di Mombasa, a 800 chilometri (500 miglia) dalla scena del crimine.

Secondo quanto riferito dall’avvocato della famiglia, Richard Warigi, l’investigatore ha spiegato che, dopo due anni di custodia cautelare, Rotich aveva diritto legalmente al rilascio su cauzione. Da allora si sono tenute tre udienze, ma Rotich, che avrebbe dovuto presentarsi alla polizia una volta a settimana, è scomparso.

“Adesso è fuggito e nessuno sa dove si trovi,” ha dichiarato Vincent Tirop.

“Un’assoluta negligenza”

L’attivista per i diritti delle donne Rachael Mwikali ha dichiarato: “Se una situazione del genere può accadere persino in un caso così visibile, che riguarda un’atleta famosa, immaginate come vengono trattati i casi meno noti,” aggiungendo che “si tratta di un fallimento da parte della polizia, della magistratura e del nostro governo.”

Zaha Indimuli, che lavora con il Silencing Women Project, ha affermato che vi è “un’assoluta negligenza” da parte della polizia nella gestione dei casi di femminicidio.

Indimuli ha spiegato che dettagli come la data e l’ora vengono spesso registrati in modo errato, le vittime vengono frequentemente ignorate, e molte donne a rischio sono costrette a tornare nelle proprie case per mancanza di rifugi disponibili.

Queste accuse sono state respinte dalla capo dell’unità per le questioni di genere della polizia del Kenya, l’Ispettrice Generale Judy Lamet, che ha dichiarato che la polizia oggi riceve una formazione approfondita sulla violenza di genere e che è attiva una linea telefonica gratuita per chi subisce violenza domestica.

Dal 2022, il Kenya ha istituito tre tribunali specializzati per trattare i casi di violenza di genere. Tuttavia, secondo Zaina Kombo di Amnesty International, i laboratori forensi e gli uffici della procura sono sovraccarichi di lavoro.

Il Silencing Women Project segnala che il tempo medio per passare dall’apertura di un procedimento al verdetto finale è di circa quattro anni.

“I casi di violenza di genere procedono con la lentezza di una tartaruga,” ha affermato Kombo, attribuendo questa situazione a una “mancanza di volontà politica”.

Il presidente del Kenya, William Ruto, aveva promesso la creazione di una task force contro la violenza di genere, ma Kombo ha espresso scetticismo rispetto a questo impegno, commentando: “Il Kenya è ancora una società patriarcale.”

Nel frattempo, i casi di femminicidio continuano ad aumentare.

All'inizio di questo mese, dopo che una studentessa è stata aggredita con un machete nei pressi di un'università vicino a Nairobi e un'altra è stata trovata morta all'interno di un serbatoio d’acqua, è stata organizzata una veglia a lume di candela.

Diana Nekesa, una delle organizzatrici della protesta, ha affermato che la partecipazione di alcuni studenti maschi è stata un segnale incoraggiante: “Non posso dire che la maggior parte degli studenti (maschi) ci abbia sostenute, ma un buon numero ha partecipato.”