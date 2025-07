I senatori statunitensi hanno iniziato a dibattere sul "grande e bellissimo" disegno di legge di spesa proposto da Donald Trump, una proposta altamente divisiva che mira a realizzare parti fondamentali dell'agenda interna del presidente, ma che prevede tagli massicci ai programmi di welfare sociale.

I repubblicani, con un occhio alle elezioni congressuali di metà mandato del 2026, sono divisi sul pacchetto, che priverebbe milioni di americani più poveri dell'assistenza sanitaria e aggiungerebbe oltre 3 trilioni di dollari al debito nazionale.

Il Senato ha formalmente aperto il dibattito sul disegno di legge dopo che alcuni repubblicani dissidenti hanno ritardato quello che avrebbe dovuto essere un voto procedurale, attirando l'ira di Trump sui social media.

I senatori hanno approvato di misura la mozione per iniziare il dibattito, con un voto di 51-49, ore dopo la prima convocazione del voto, con il vicepresidente JD Vance che ha partecipato ai negoziati con i dissidenti del suo stesso partito. Alla fine, due senatori repubblicani si sono uniti a 47 democratici votando "no" all'apertura del dibattito.

Trump ha spinto il suo partito a far approvare il disegno di legge e a portarlo sulla sua scrivania per la firma entro il 4 luglio, Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti. I democratici si oppongono fermamente alla legislazione e all'agenda di Trump, promettendo di ostacolare il dibattito.

Hanno iniziato insistendo affinché l'intero disegno di legge fosse letto ad alta voce in aula prima dell'inizio del dibattito. Il disegno di legge è lungo circa 1.000 pagine e si stima che la lettura richiederà 15 ore.

"I repubblicani non vogliono dire all'America cosa c'è nel disegno di legge," ha dichiarato il leader democratico del Senato Chuck Schumer. "Quindi i democratici stanno costringendo a leggerlo dall'inizio alla fine in aula. Saremo qui tutta la notte, se necessario, per leggerlo."

Se approvato al Senato, il disegno di legge tornerà alla Camera per l'approvazione, dove i repubblicani possono permettersi di perdere solo pochi voti e stanno affrontando una forte opposizione all'interno del loro stesso partito.

I repubblicani stanno cercando freneticamente di compensare il costo di 4,5 trilioni di dollari del taglio fiscale di Trump, con molti dei tagli proposti che deriverebbero dalla riduzione drastica dei finanziamenti per Medicaid, il programma di assicurazione sanitaria per gli americani a basso reddito.

I repubblicani sono divisi sui tagli a Medicaid, che minacceranno decine di ospedali rurali e priveranno dell'assistenza sanitaria circa 8,6 milioni di americani.

Il piano di spesa eliminerebbe anche molti degli incentivi fiscali per le energie rinnovabili introdotti dal predecessore di Trump, Joe Biden.

Sabato, Elon Musk, alleato chiave di Trump con cui il presidente ha avuto un pubblico dissidio questo mese per le sue critiche al disegno di legge, ha definito la proposta attuale "assolutamente folle e distruttiva".

"Distribuisce sussidi a industrie del passato mentre danneggia gravemente quelle del futuro," ha dichiarato Musk, che è la persona più ricca al mondo e proprietario di Tesla, azienda di veicoli elettrici, e SpaceX, società di voli spaziali, tra le altre.

Analisi indipendenti mostrano anche che il disegno di legge aprirebbe la strada a una storica redistribuzione della ricchezza dal 10% più povero degli americani al 10% più ricco.

Il disegno di legge è impopolare tra diversi gruppi demografici, fasce d'età e livelli di reddito, secondo recenti sondaggi approfonditi. Sebbene la Camera abbia già approvato una propria versione, entrambe le camere devono concordare sullo stesso testo prima che possa essere firmato in legge.