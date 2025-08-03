“Gaza è ora sull'orlo di una carestia su larga scala. Le persone stanno morendo di fame non perché il cibo sia inesistente, ma perché l'accesso è bloccato, i sistemi agroalimentari locali sono crollati e le famiglie non riescono più a sostenere nemmeno i mezzi di sussistenza più basilari,” ha dichiarato Qu Dongyu, capo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).

L'esercito israeliano ha condotto un'offensiva brutale su Gaza dal 7 ottobre 2023, uccidendo più di 60.300 palestinesi.

I bombardamenti incessanti hanno devastato l'enclave e portato a gravi carenze alimentari.