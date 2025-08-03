Domenica, l'esercito israeliano ha colpito la sede della Società della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) nel sud di Gaza, causando la morte di un membro del personale, secondo quanto riferito dall'organizzazione.
“Un membro del personale della Società della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) è stato ucciso e altri tre sono rimasti feriti dopo che le forze israeliane hanno colpito la sede della Società a Khan Younis, provocando un incendio al primo piano dell'edificio,” ha scritto la PRCS su X.
Il bombardamento ha colpito il primo piano dell'edificio, causando un incendio e danni significativi, ha dichiarato la PRCS in un comunicato.
L'attacco arriva dopo la visita dell'inviato statunitense Steve Witkoff a Gaza per ispezionare gli sforzi volti a fornire cibo al territorio palestinese devastato, dove i decessi per fame e malnutrizione sono aumentati negli ultimi giorni.
“Gaza è ora sull'orlo di una carestia su larga scala. Le persone stanno morendo di fame non perché il cibo sia inesistente, ma perché l'accesso è bloccato, i sistemi agroalimentari locali sono crollati e le famiglie non riescono più a sostenere nemmeno i mezzi di sussistenza più basilari,” ha dichiarato Qu Dongyu, capo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (FAO).
L'esercito israeliano ha condotto un'offensiva brutale su Gaza dal 7 ottobre 2023, uccidendo più di 60.300 palestinesi.
I bombardamenti incessanti hanno devastato l'enclave e portato a gravi carenze alimentari.