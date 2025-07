I parlamentari britannici hanno votato a favore del divieto del gruppo attivista filo-palestinese Palestine Action, designato come "organizzazione terroristica".

La proposta di decreto, presentata ufficialmente all’inizio della settimana dalla Segretaria di Stato per l’Interno, Yvette Cooper, mira a modificare il “Terrorism Act 2000” e a vietare tre organizzazioni, tra cui anche Palestine Action. Il testo è stato approvato mercoledì alla Camera dei Comuni con 385 voti favorevoli e 26 contrari.

L’ordine vieta anche due gruppi neo-nazisti, Maniacs Murder Cult (MMC) e Russian Imperial Movement (RIM).

Il governo ha annunciato martedì che Palestine Action sarà messo al bando “in linea con le raccomandazioni di esperti internazionali”.

Durante il voto di mercoledì, Il Segretario di Stato per la Sicurezza Dan Jarvis, ha dichiarato:

“Attuando questa misura, toglieremo a Palestine Action la maschera di legittimità, ne ostacoleremo il sostegno finanziario e indeboliremo i suoi sforzi per reclutare e radicalizzare persone allo scopo di compiere attività terroristiche a suo nome.”

Dall’annuncio del governo di vietare il gruppo, numerosi politici e organizzazioni per i diritti umani hanno espresso le loro preoccupazioni.

Recentemente, più di 400 figure del mondo culturale hanno esortato il governo britannico a rinunciare all’intenzione di vietare Palestine Action e a “fermare l’armamento di Israele”.

Gli esperti delle Nazioni Unite per i diritti umani hanno inoltre invitato martedì il governo a rinunciare al piano di classificare Palestine Action come “organizzazione terroristica” ai sensi del “Terrorism Act 2000”, avvertendo che una tale mossa violerebbe gli standard internazionali e reprimerebbe il legittimo dissenso.

La risposta di Palestine Action

Dopo la votazione, un portavoce di Palestine Action ha dichiarato:

«Siamo certi che questo ordine illegale sarà annullato. Come hanno sottolineato anche gli esperti delle Nazioni Unite, spruzzare vernice rossa e ostacolare le operazioni britanniche della più grande azienda di armi israeliana, Elbit Systems, non è terrorismo.»

L’ordine sarà trasmesso alla Camera dei Lord, e si prevede che l’approvazione finale arrivi entro pochi giorni.

Qualora l’ordine venga approvato, appartenere a uno di questi gruppi, invitarvi altri o sostenerli senza esitazione sarà considerato un reato, e l’appartenenza o il sostegno a tali gruppi potrà essere punito con una pena detentiva fino a 14 anni.

Nel frattempo, mercoledì migliaia di persone si sono radunate in Downing Street, sede dell’Ufficio del Primo Ministro, per protestare contro la decisione del governo.

Durante il comizio, Saeed Taji Farouky di Palestine Action ha dichiarato:

“Il principio della solidarietà con la Palestina sta diventando un reato. Questo non finirà con Palestine Action. Palestine Action è solo un inizio. Questo è il primo livello della repressione e continuerà. E la cosa che mi spaventa di più è che non è solo il movimento Palestine Action a essere preso di mira, ma il principio stesso della solidarietà con la Palestina sta diventando un reato.”

Zarah Sultana, deputata indipendente per Coventry South, ha affermato che, qualora questa decisione venisse approvata, le persone potrebbero rischiare fino a 14 anni di carcere “solo per essere qui a sostenere Palestine Action”.

“Potrei andare in prigione, chiunque sia qui potrebbe andare in prigione per aver indossato una spilla o condiviso un post”, ha aggiunto.

Il massacro di Israele a Gaza

Da ottobre 2023, Israele ha ucciso oltre 56.600 palestinesi sotto assedio a Gaza, per lo più donne e bambini.

Secondo l’agenzia ufficiale palestinese WAFA, si teme che circa 11.000 palestinesi siano rimasti sotto le macerie delle case distrutte.

Tuttavia, gli esperti stimano che il numero reale delle vittime sia molto più alto rispetto a quanto riportato dalle autorità di Gaza, arrivando a circa 200.000.

Durante il genocidio, Israele ha trasformato gran parte della regione in un cumulo di rovine e ha praticamente sfollato tutta la popolazione.

Ha inoltre bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari di estrema necessità, permettendo solo l’accesso a un controverso